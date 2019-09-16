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Üçlü Suriye Zirvesi'nde kritik karar: Mutabakat sağlandı

Ankara'da Suriye konulu Üçlü Zirve sona erdi. Üç ülkenin lideri önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Üçlü Zirve toplantısında Suriye'de Anayasa Komitesinin çalışmalarına bir an önce başlamasını sağlamayı kararlaştırdıklarını bildirdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 20:04
Üçlü Suriye Zirvesi'nde kritik karar: Mutabakat sağlandı

Ankara'daki Üçlü Zirve'nin ardından liderler açıklamalarda bulundu. Zirvede,  Suriye'de Anayasa Komitesinin çalışmalarına bir an önce başlaması yönünde karar alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Putin ile ayrı ayrı ve heyetler arası toplantılar gerçekleştirdi.

Liderler heyetler arası toplantı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Türkiye olarak sınırlarımızın hemen bitişiğinde 4 milyon insanı etkileyecek yeni bir trajedi yaşanmasına seyirci kalamayız.

Suriye komitesinin oluşturulması için oluşan pürüzler giderildi. Anayasa komitesi çalışmalara başlayacak.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik

DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık. Geldiğimiz noktada Suriye'de DEAŞ tehdidi kalkmıştır. O bölgede en büyük tehdit PKK/PYD'dir. Sınırımızda bir terör koridorunun oluşmasına izin vermeyeceğimizi kendilerine ilettim.

ABD ile 2 hafta içerisinde anlaşmazsak kendi planımızı uygulayacağımızı kendilerine ilettim.

Türkiye yeni bir göç akımı kaldıracak güçte değildir.

Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek, ülkenin bölünmesini engellemektir. Suriyeliler için barış koridoru korunaklı bir liman olacaktır. Barış Koridoru Rakka'ya kadar inmelidir.

Geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür. Türkiye olarak bu konuda her sorumluluğu almaya hazırız.

Ruhani'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Yapıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda iyi bir fırsat ortaya çıktı. Astana sürecindeki bütün faaliyetlerimizi gözden geçirdik. Sahada gelişmeleri ve siyasi gelişmeleri inceledik. Neredeyse tüm konularda görüş birliğine vardık.

Hepimiz Suriye'nin toprak bütünlüğün konusunda aynı fikirdeyiz ama ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil. ABD tehlikeli davranış içindedir. Bu kabul edilebilir değil.

Her 3 ülkede terörle mücadele edilmesi konusunda hem fikirdirler. İdlib'de terör varlığı güçlü hale geldi.

Fırat'ın doğusunda da terörist gruplar var. Bunlar ABD'nin hakimiyeti altındalar.

Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Zirve çok başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleşti.

Suriye'de kalıcı barış tesis edilmelidir.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan 3 ülkeyiz.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 20:04
  1. Ankara
  2. İran

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