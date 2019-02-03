Üçlü 'zillet' ittifakına 'PKK' desteği!

CHP’nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının açıklanmasıyla ortaya saçılan CHP-HDP-İP ittifakı artık gizlenemez oldu. CHP, İP ve HDP ittifakına Kandil’den de destek geldi. Sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Sebat Andok, tüm HDP’lileri destek olmaya çağırdı. Terör örgütünün yayın organına konuşan Andok, “HDP, AKP ve MHP blokuna kaybettirmeyi temel strateji olarak belirledi. Türkiye genelinde alınamayacak yerlerde iktidarı yenilgiye uğratmak için her türden çaba içinde olmak doğru bir strateji” dedi.

‘Körü körüne destek değil’

Bununla da kalmayan PKK’lı Andok şunları söyledi: “AKP-MHP iktidar blokunun dışında farklı güç ve iktidar blokları oluşturmaları önemlidir. Bu partilerin ittifaka karşı güçlenerek çıkması, iktidarın zayıflaması anlamına gelecektir. HDP belediyeyi alamayacağı yerlerdeki oyları boşa gitmesin diye de dönemsel olarak AKP-MHP’ye kaybettirmeyi esas almış olduğundan, bu iktidara kim kaybettirecekse, onlarla görüşme ve ittifak halindedir. Bizce bunda bir yanlışlık yok. Bir destek verilecekse körü körüne değil, amaçlıdır.”

Bayık da aynı kafada

Terör örgütünün TV kanalında konuşan elebaşı Cemil Bayık da hem kendi yandaşlarını, hem de marjinal solu CHP-İP ittifakına desteğe çağırdı. Bayık, “Herkes Erdoğan-Bahçeli gerçeğini iyi görmeli. Türkiye halkı ve demokratları, aydınları, akademisyenleri, solcuları bir olurlarsa, rejim erken yenilir” dedi. Terör örgütünün TV, gazete ve internet portallarında yayınlanan analizde de açık açık CHP-İP ittifakının desteklenmesi istendi. HDP'nin seçim stratejisinin “Türkiye genelinde AK Parti-MHP blokunu geriletmek” olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Açık açık oy istediler

“Hiç şüphe olmasın ki, İstanbul ve Ankara gibi önemli merkezleri kaybetmiş bir AKP-MHP blokunun dengesi bozulacaktır. 31 Mart akşamı zayıflamış bir iktidar blokunu kim istemez ki? Bu nedenle HDP'li seçmenin stratejik düşünmesi gerekiyor. Burada söz konusu olan kötüler arasında ''en iyi''yi tercih etmek değildir. İktidar blokunu güçsüz kılmak, hatta çökertmek için seçimde yapılan bir hamledir. Bu hamle hem AKP -MHP blokunu güçsüz kılacak, hem de CHP-İYİ Parti ikilisini HDP ve demokrasi güçlerine ''mecbur'' kılacak bir hamledir. Bu nedenle İstanbul, Mersin, Ankara ve Adana gibi merkezlerde stratejik oy kullanmak hiç kimsenin Kürtlüğüne, demokratlığına halel getirmez.”

'CHP’lilerle görüştük'

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Esengül Demir ise ittifak pazarlığının uzun süredir devam ettiğini ortaya koydu. Terör örgütünün yayın organına konuşan Demir, aday belirleme sürecinde CHP ile fiili olarak görüşüldüğünü söyledi: “Hem bölgede hem de batıda, İstanbul’da da var olan tüm ilçelerde demokratik kitle örgütleri ve CHP ilçeleri ile görüşülerek görüşleri alındı. Yerelde CHP ve tabanında ortak bir seçim sürecine girme noktasında eğilim olduğunu gördük. Hatta adaylar açıklanmadan çok önce, pek çok ilçe örgütümüz CHP adayları ve ilçe örgütleri tarafından ziyaret edildi. Bizim hedefimiz sadece ana muhalefetle değil, aksine yerelde olan tüm demokrasi güçleri ile olarak çalışma yürütmektir.”

Mersin’de 2 ilçe HDP’ye verildi

İstanbul, İzmir ve Adana’da CHP-İP ittifakını destekleyeceğini açıklayan HDP, bu desteğe bir il daha ekledi. HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, Mersin’de de aday çıkarılmayacağını açıkladı. Oluç, “Mersin’de sonucu değiştirecek oyumuz var. O oyun boşa gitmesini istemeyiz” dedi. Mersin adaylarının tamamını açıklayan ancak iki ilçeyi boş bırakan CHP’nin, HDP’nin birinci parti olduğu Akdeniz ve üçüncü parti olduğu Toroslar ilçelerinde HDP’yi destekleyebileceği öğrenildi. HDP’nin Gaziantep, Şanlıurfa ve Ankara’da aday çıkarmamak için de pazarlık yürüttüğü öğrenildi.

‘CHP ile HDP anlaştı’ dedim dinlemediler

İYİ Parti’nin HDP ile yakınlaşmasına tepki göstererek partisinden istifa eden Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Meral Akşener ve ekibinin kirli ittifakın içinde olduğunu tescilledi. Yeni Şafak’a çarpıcı açıklamalarda bulunan Akkal, Manisa’da bazı ilçelerin hiçbir istişare yapılmadan CHP’ye bırakıldığını söyledi. Akkal, “Gölmarmara, Saruhan ve Turgutlu CHP’ye bırakıldı. CHP milletvekilleri, il başkan ve teşkilatlarla yaptığımız görüşmede bize ‘Gölmarmara ve Saruhan’da HDP güçlü. Buralardan birkaç tane belediye meclis üyesi vermemiz lazım, böylece bunları arkamıza alabiliriz’ dediler” şeklinde konuştu.

HDP’lileri listelere sokacaklar

Yaşadıklarını Koray Aydın’a anlattığını belirten Tamer Akkal, şunları söyledi: “Manisa’da böyle 3-4 tane ilçede HDP’nin ciddi oyu var. Burada da meclis üyeliklerinde HDP’ye şans tanıyacaklarını, listelerine sokacaklarını söylediler. Böyle bir sıkıntıyı nasıl çözeriz. CHP ile ittifak olursa, HDP’ye yanaşacaklar. Bir önlem almanız, şart koşmanız lazım dedim. ‘Hallederiz’ deyip bunun ilerleyen dönemde çözülebileceğini söyledi. Genel başkan yardımcıları ve milletvekilleriyle görüşmelerimde de bu konuyu defalarca paylaştım. ‘Bu adamların niyetleri bu, listelere HDP’lileri sokacaklar’ dedim, ancak hiç kimse tarafından dikkate alınmadım. HDP ile ittifak sadece Manisa’da değil. HDP’liler İzmir’de de Tunç Soyer için kapı kapı dolaşıp desteklediklerini açıkladılar.” (Yeni Şafak)