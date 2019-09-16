0553 313 94 23

Üçlü Suriye Zirvesi başladı! Liderlerden kritik açıklamalar

Ankara'daki üçlü zirvenin başladı. Liderler basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:54
Üçlü Suriye Zirvesi başladı! Liderlerden kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Putin ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla üç ülkenin bayrakları önünde aile fotoğrafı çekildi. Zirve öncesi basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazandıracağına inanıyorum.

Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir.

Suriye'de barış sağlanması için daha fazla çaba sarf edip, elimizi taşın altına daha fazla koymalıyız.

Bugünkü toplantımızda İdlib başta olmak üzere Güvenli Bölge ve sahadaki gelişmeleri konularını ele alacağız. Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız.

Ülkemiz, en sıkıntılı en meşakkatli dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur. Cerablus, Afrin gibi güvenli hale getirdiğimiz yerlere dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 360 bini buldu. Büyük bir trajedinin önüne geçtik.

Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Ruhani'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine, bunun da Suriye halkının katılımıyla gerçekleşeceğine inanmaktadır

İdlib mutabakatı beklendiği gibi gitmedi.

Hedef özgür ve bağımsız bir Suriye.

Suriye halkı kendi geleceğini kendi karar vermelidir.

ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir. ABD sözünü tutup bir an önce askerlerini çekmelidir.

Putin'in konuşmalarından öne çıkanlar:

Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür. Suriye'de istikrar ortak çabamızla arttı.

Suriye'nin nüfuz alanlarını bölmek kabul edilemez

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:54
  1. Ankara
  2. Üçlü Zirve
  3. İran
  4. rusya

YORUM YAZ

  • ErcanErcan13 dk önce
    Bu gün motorine yapılan zamdan Akit okuyucularının haberi yok, çünkü yayınlamadı İmamoğlu'nu n yaptığı zamları eleştiren Akit gazetesinin halkın çıkarlarını kollayan bir yayın politikası var zannettim ama yanılmışım, yine üç maymunu oynuyor.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Crumble nasıl yapılır? Crumble püf noktaları ve tarifi
  1. Crumble nasıl yapılır? Crumble püf..
  2. '19 makam odası' yetmedi! İmamoğlu..
  3. Adana mutabakatı nedir?
  4. Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı..
  5. Chelsea Valencia maçı ne zaman saat..
  6. Ruhani: "İran, Suriye krizininin..
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çobanbey'deki..
  8. Arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl hapis..
  9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, en..
  10. Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Toplantımızda..
  11. "Ticaret hacmini artırmayı ve yapısını..
  12. Erdoğan: "Suriye'de barışın sağlanması..
  13. Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı)..
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara..
  15. Kapari nedir? Kapari sağlık için..
  16. Erdoğan: "Astana Platformu,..
  17. 2019-2020 Şehit ve gazi çocukları..
  18. Erdoğan: "Suriye'nin siyasi birliği..
  19. Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile..
  20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

Günün Karikatürü

15 Eylül 2019
Para para para…
Para para para…
Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!