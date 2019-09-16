Üçlü Suriye Zirvesi başladı! Liderlerden kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Putin ile ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesinde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla üç ülkenin bayrakları önünde aile fotoğrafı çekildi. Zirve öncesi basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ankara Zirvesi'nin Astana sürecine yeni bir soluk kazandıracağına inanıyorum.

Astana Platformu, Suriye'deki yangının söndürülmesi için etkili çözümler üretebilen ve somut adımlar atabilen yegane girişimdir.

Suriye'de barış sağlanması için daha fazla çaba sarf edip, elimizi taşın altına daha fazla koymalıyız.

Bugünkü toplantımızda İdlib başta olmak üzere Güvenli Bölge ve sahadaki gelişmeleri konularını ele alacağız. Fırat'ın doğusundaki terör bataklığını kurutarak bu yöndeki çabalarımızı birlikte yeni bir merhaleye taşıyacağız.

Ülkemiz, en sıkıntılı en meşakkatli dönemlerinde Suriye halkının yanında olmuştur. Cerablus, Afrin gibi güvenli hale getirdiğimiz yerlere dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 360 bini buldu. Büyük bir trajedinin önüne geçtik.

Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Ruhani'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine, bunun da Suriye halkının katılımıyla gerçekleşeceğine inanmaktadır

İdlib mutabakatı beklendiği gibi gitmedi.

Hedef özgür ve bağımsız bir Suriye.

Suriye halkı kendi geleceğini kendi karar vermelidir.

ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir. ABD sözünü tutup bir an önce askerlerini çekmelidir.

Putin'in konuşmalarından öne çıkanlar:

Ortak çabalarımızla Suriye topraklarında istikrar sağlanmıştır ve şiddet seviyesi düşürülmüştür. Suriye'de istikrar ortak çabamızla arttı.

Suriye'nin nüfuz alanlarını bölmek kabul edilemez