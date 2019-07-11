Uclg-Mewa toplantısı sona erdi Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte katıldığı, Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Uclg-Mewa’nın yönetim kurulu ve ortak konsey toplantısı sona erdi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte katıldığı, Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Uclg-Mewa’nın yönetim kurulu ve ortak konsey toplantısı sona erdi.

Kısa adı Uclg-Mewa olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı, Ürdün’ün başkenti Amman’da toplandı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi Teşkilatı 6. Kongresi Amman’da yapıldı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Şanlıurfa’yı temsilen katıldığı toplantıya Uclg-Mewa’nın Genel Sekreteri Mehmet Duman’ın yanı sıra Amman Belediye Başkanı Yusuf Eş-Şavarbi ile Türkiye, Lübnan, Filistin, Fas ve ev sahibi Ürdün’den Belediye ve Yerel Yönetim başkanları katıldı.

9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Amman’da düzenlenen toplantıda Uclg-Mewa’nın 2019-2022 dönemi yönetim organlarının yanı sıra Uclg-Mewa komiteleri için başkanlık seçimi de yapıldı.

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