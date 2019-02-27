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UCLG-MEWA İstişare Toplantısı sona erdi

UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman:- ''Bu süreçte bizler gibi yerel yönetim teşkilatlarının yapması gereken ilk iş, insan kaynağını geliştirmek, kurumların kapasite arttırımına katkı sağlamak olmalıdır''- UCLG MEWA Kurucu Başkanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş:- ''2030 gündemi doğrultusunda Sürdürebilir Kalkınma'nın sağlanabilmesi için, kentlerin dinamiklerini güçlendirmek gerekmektedir. Onun için kentlerin fırsatlarını iyi görmek ve onları değerlendirmek lazım''

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:34
UCLG-MEWA İstişare Toplantısı sona erdi

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) İstişare Toplantısı sona erdi.

Kapanış konuşmasını yapan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG-MEWA'nın 15 ülkeyi kapsayan bir coğrafyada faaliyet gösterdiğini söyledi.

Bazen bölge şartlarından kaynaklı zorlukların yaşandığını belirten Duman, ''Bölgede yer alan tüm ülkelerin ve özellikle yerel yönetimlerin küresel dile hakim olmaları maksadıyla uluslararası platformlarda öne çıkan konuları kendilerine ulaştırmaya gayret ediyor, kapasite gelişimlerini destekliyoruz.'' dedi.

Duman, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin uygulanabilirliği konusunda Türkiye'de merkezi yönetim kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve akademiyle çok sayıda görüşme yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

''Ve fark ettik ki bu alandaki mevcut farkındalık, uygulamaya geçme aşaması için henüz yeterli düzeyde değildi. Biliyorsunuz bu sürecin bir de izleme aşaması var. BM nezdinde ülkeler tarafından sunulan Gönüllü Ulusal Değerlendirme Raporları en temel izleme aracı. Bizler hem bu raporların yereldeki faaliyetler ile desteklenmesi hem de Türkiye'deki belediyeciliğin küresel gündemlerin referansı ile yürütülmesini sağlamak amacıyla 2018 yılı Temmuz ayında pilot bir proje başlattık. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin Türkiye Haritalandırması Pilot Projesi adlı projemizde 15 belediyemiz uygulama sahamızda yer aldı. Düzenlediğimiz çalıştaylarda belediye çalışanları ile birlikte belediye faaliyetlerini 17 küresel hedef altında hizalayarak, çalışmaların hangi alanlara işaret ettiğini belirledik ve belediyenin son 5 yıldaki faaliyetlerinin hangi alanlarda yoğunlaştığının resmini çizmeye çalıştık. Burada tabii ki küresel gündemlere ilişkin artan farkındalığın ve ülke raporuna sağlanacak katkının yanı sıra, aynı zamanda belediyelerin küresel fon çağrılarında gereken ortak dili yakalamaları için de bir zemin oluşturmaya çalıştık.''

-''Bir kişiyi bile geride bırakma' hedefiyle yola çıktık''

''Bir kişiyi bile geride bırakma'' hedefiyle yola çıktıklarını dile getiren Duman, ''Bu süreçte bizler gibi yerel yönetim teşkilatlarının yapması gereken ilk iş, insan kaynağını geliştirmek, kurumların kapasite arttırımına katkı sağlamak olmalıdır. Bir balığı vermekten ziyade, balık tutmayı öğretmek misali… Bu anlamda 2030'a kadar devam edecek küresel hareketin başarıya ulaşmasında beşeri sermaye, kurumların en önemli potansiyeli ve bizlerin de mutlak suretle bu potansiyeli geliştirmesi gerek. Bu bilinçle belediyelerdeki kapasite geliştirme çalışmalarına da UCLG-MEWA olarak ayrıca önem veriyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

UCLG MEWA Kurucu Başkanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 2030 yılına kadar bir çalışma süreci gerektirdiğini belirtti.

2030 yılına girerken 2028'ler itibariyle 2045 yılı içinde yeni bir hazırlık yapılacağını ifade eden Topbaş, ''Sorunlar esasında çok daha fazla katmanlı olarak artmakta. Bizim önümüzde gitmekte sorunlar. Dünyamızı etkileyen birçok sorun var. Bunun için elimizi çabuk tutmak zorundayız. Buradaki ana hedef, tek bir kişiyi bile geride bırakmamak.'' diye konuştu.

Topbaş, her yerel yöneticinin duyarlı olması gerektiğini işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

''Yerel yönetici, tek bir kişi varsa bir yerde sorunlarını çözmek zorundadır. Bu hassasiyeti taşımak zorundayız. 2030 gündemi çok önem arz etmektedir. Yerel yönetimler önemli bir paydaştır. Artık bu kabul edilmiştir. Yerel yönetimler bir paydaş olarak görülmesi gerekiyor. Merkezi yönetimlerin aldığı kararlar siyasi olabilir. Yerel yönetimler siyasi karar alamazlar. Herkese eşit mesafede olmak zorundadırlar. Yerel diplomasiyi bunun için çok önemsedik. Siyasi kimlikler bir tarafta kalır ama yerelde herkese eşit mesafede hizmet üretilir. 2030 gündemi doğrultusunda Sürdürebilir Kalkınma'nın sağlanabilmesi için kentlerin dinamiklerini güçlendirmek gerekmektedir. Onun için kentlerin fırsatlarını iyi görmek ve onları değerlendirmek lazım.''

Konuşmanın ardından UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Topbaş'a toplantının anısına hediye takdiminde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:34
  1. UCLG MEWA Kurucu Başkanı ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş
  2. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman
  3. UCLG-MEWA İstişare Toplantısı

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