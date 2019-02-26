0553 313 94 23

Üçkan: “ÖSYM’nin aldığı kararı olumlu ve doğru karşılıyoruz”

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda gazi, gazi yakını ve şehit yakınlarından sınav giriş ücreti almayacağı kararına ilişkin, “ÖSYM’nin aldığı kararı olumlu ve doğru karşılıyoruz” dedi.

26 Şubat 2019 Salı 10:27
Üçkan: “ÖSYM’nin aldığı kararı olumlu ve doğru karşılıyoruz”

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda gazi, gazi yakını ve şehit yakınlarından sınav giriş ücreti almayacağı kararına ilişkin, “ÖSYM’nin aldığı kararı olumlu ve doğru karşılıyoruz” dedi.



Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda gazi, gazi yakını ve şehit yakınlarından sınav giriş ücreti almayacağı kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Alınan kararı olumlu ve doğru bulduklarını kaydeden Üçkan, dernek olarakşehit yakınları ve gaziler için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Üçkan, “Derneğimiz bazı konularda şehit ve gazi çocuklarımıza daha faydalı olabilmek, şehit ve gazi çocuklarımızın yüreğine dokunabilmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan biri de yine YÖK’ün almış olduğu ÖSYM’nin de uyguladığı karardır. Bu karar sonrasında üniversite sınavına girecek olan şehit ve gazi çocuklarımızın girmiş oldukları sınav ücretlerinin alınmayacak. Bu kararı çok olumlu ve doğru karşılıyoruz. Çünkü şehit ve gazi çocuklarımızın babaları bu vatan için gerekli fedakarlığı yapmışlar” ifadelerini kullandı.



Bu vatan için fedakarlık yapan şehit ve gazilerin geride kalanlarının yüreklerine dokunmak gerektiğini kaydeden Üçkan, sözlerini şöyle tamamladı:


“Küçük bir dokunuş olsa da alınmış olan bu karar onların yüreğine dokuna konusunda bizi sevindirdi. Ayrıca yine YÖK’ün aldığı kararla şehit çocuklarımızın üniversiteler arasında geçişlerini misafir öğrenci konusunda değerlendirmedir. Bu yıl uygulanıyor ve bundan sonrada uygulanacaktır. Şehit ve gazilerimiz emanetlerini bu topluma emanet ettiler. Bu toplumunda onların bırakmış oldukları emanetlere sahip çıkmalarını istiyorlar. Onların uzanamadıkları yerde onların ellerinden tutmak doğru bir anlam ifade ediyor. Bu konuda bizim talebimiz şehit ve gazilerimizin yapmış oldukları fedakarlıklar karşısında hem devletimizin hem hükümetimizin hem de toplumumuzun özellikle son yıllarda sahiplenmesi ve duyarlı olmasını bekliyoruz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sepaş Enerji’den işletmelere büyük kolaylık
    1. Sepaş Enerji’den işletmelere büyük..
    2. Kepez’de gençlere ve kadınlara spor..
    3. Gelenek bozulmadı
    4. İngilizler kararını verdi! 'Ülke..
    5. Sivas’ın 5 bin yıllık tarih cetvelini..
    6. KAYMOS’a ilk ziyaret ASKON’dan
    7. Seyfe Gölü misafirlerini erken..
    8. Hocalı Katliamı 27’inci yılında..
    9. Köprü ve otoyol gelirleri
    10. Süleyman Soylu: "İstanbul’da..
    11. MİT'e ihbar yağdı! 6 bin operasyon..
    12. Kamyonet ağaca çarptı: 2 yaralı
    13. Adaylığı düşmüştü, Cumhur İttifakı..
    14. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
    15. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci;..
    16. Başkan adayı Genç, esnaf gezisinde
    17. Tanzim satış bakliyat fiyatları |..
    18. ABD Senatosunda Cemal Kaşıkçı hamlesi
    19. Üçkan: “ÖSYM’nin aldığı kararı olumlu..
    20. Zalim Esed rejiminden İdlib'e saldırı..
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Gündemi sarsan sözler: Darbe hazırlığı yapılıyor
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti