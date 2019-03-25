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UCİM’den DAGC’ye ziyaret

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetini (DAGC) ziyaret etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:36
UCİM’den DAGC’ye ziyaret

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetini (DAGC) ziyaret etti.


İzmir’de 6 kız çocuğuna yapılan tacizi ortaya çıkardıktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri’nde her yıl verilen Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’nün 12 sahibinden biri olan öğretmen Saadet Özkan, kurduğu UCİM’in Erzurum İl Genel sorumlusu Av. Ayşegül Aydoğan, DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy’u makamında ziyaret etti. UCİM üyeleri ise, çocuk istismarını engelleme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.


UCİM İl sorumlusu Av. Aydoğan, “Derneğimiz Türkiye genelinde 20 bini aşkın üyesi ile çocuk istismarını engellemek için farkındalık eğitimleri düzenlemekte, istismara uğramış olan çocuklarımızın ve ailelerinin yanlarında olarak onlara psikolojik ve hukuki destek vermektedir. Bu bağlamda Erzurum yapılanmamız ile birlikte ilimizde çocuk istismarı konusunda halkımızın bilinçlenmesi ve çocuk istismarının önüne geçilmesi için her türlü adımı atacağız” dedi.


DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy cinsel istismar haberlerini kamuoyuna duyururken iki kat daha dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Başkan Özsoy UCİM’in Erzurum’da ki faaliyetlerine destek vereceklerini de ifade etti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:36
  1. doğa

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