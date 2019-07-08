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UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nden çağrı:

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan Çocuk İstismarı ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyasına Türkiye genelinde destek giderek büyüyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:33
UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nden çağrı:

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği’nin ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan Çocuk İstismarı ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak" kampanyasına Türkiye genelinde destek giderek büyüyor.


Her yıl Temmuz ayının ikinci haftasında tekrarlanan Mavi Kurdele Kampanyası, UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan’ın ve Genel Başkan Yardımcımız Yücel Ceylan’ın geçtiğimiz yıl Ağrı’da hayatını kaybeden Leyla’nın ailesini taziye ziyareti sonrasında çocuk ölümlerine, kayıplarına ve istismarına dikkat çekmek üzere başlattığı bir talep ve farkındalık niteliği taşıyan önemli bir çağrı. Bu kampanya ile Çocuk İstismarı ile Mücadele’de İhtisas Mahkemelerinin kurulması, suçlu takip sisteminin oluşturulması, istismarcıların tutuklu yargılanması, Çocuk Koruma Eğitiminin Milli Eğitim müfredatına eklenmesi, yargıda çocuğun üstün faydası ilkesinin etkili bir şekilde işlemesi hususlarına dikkat çekilmektedir.


İzmir’in Menderes ilçesinde 6 çocuğun okul müdürleri tarafından istismar edilmesine karşı verdiği hukuk savaşıyla Türkiye’nin Öğretmeni haline gelen Saadet Öğretmen, ülkenin genelinde var olan çocuk ölümleri, ihmal ve istismar olaylarına kayıtsız kalınamayacağını ve bunun artık bir vatan savunması olduğunu belirterek Yücel Ceylan ile birlikte UCIM çatısı altında binlerce insanı bir araya topladı. Binlerce insan istismara hayır diyerek çocuklar için verilen bu mücadeleye destek olduğunu belirten UCIM yetkilileri, Mavi Kurdele Kampanyasının da bu mücadelenin önemli bir parçasını oluşturduğunu söyledi.


Türkiye genelinde temsilcilikleri olan UCİM, eş zamanlı olarak tüm illerdeki gönüllüleriyle birlikte #CocuklaricinMaviKurdeleTak çağrısını yaptıkları etkinliklerle ses getirecek.


“Mavi Kurdele” kampanyası ile tüm Türkiye’de “Çocuklar İçin Mücadele Et” mesajını yaymayı amaçladığını söyleyen UCİM yetkilileri ,”Çocuk istismarına karşı farkındalığın artması ve istismarla mücadelenin hız kazanması için Mavi Kurdele Farkındalık Haftası’nda kampanyamıza toplum her kesiminin desteklerini bekliyoruz. Sosyal medyadan da destek olabileceğiniz kampanyamıza sol bileğinize taktığınız mavi kurdelelerinizle çektiğiniz fotoğrafınızı #CocuklaricinMaviKurdeleTak etiketiyle paylaşarak sesimizin daha çok duyulmasını sağlayabilirsiniz” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:33
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