Uçhisar’dakarne törenidüzenlendi
Uçhisar Haydar Çankayaİlk ve Ortaokulunda düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının karne dağıtım törenine Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Belediye Başkanı Osman Süslü ve veliler katıldı.14 Haziran 2019 Cuma 13:29
Uçhisar Haydar Çankayaİlk ve Ortaokulunda düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının karne dağıtım törenine Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Belediye Başkanı Osman Süslü ve veliler katıldı.
Sınıfları dolaşarak öğrencilere karneleriyle birlikte kitap hediye eden Vali Aktaş ve Başkan Süslü, tatili iyi değerlendirmeleri için de tavsiyelerde bulundu.
Karne Töreninin ardından Başkan Süslü, Vali Aktaş’ı ve Milli Eğitim Müdürü Demir’i makamında ağırladı.
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