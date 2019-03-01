Uçhisar’da dönemin son meclis toplantısı yapıldı

Dönemin son meclis toplantısı Uçhisar Belediyesi’nde Belediye Başkanı Ali Karaaslan önderliğinde gerçekleştirildi.

Ali Karaaslan, başarılı ve verimli bir dönem geçirildiğini belirtirken, “Bu ekip beş yıllık süreçte yapılan her meclis toplantısında çok güzel ve büyük işlerin altına uyum içerisinde imza attık.” dedi.

Başkan Karaaslan her bir meclis üyesine tek tek teşekkür ederek plaketlerini taktim etti.