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Seçim 2019 Sayfası

Uçhisar - Kavak yolu asfaltlanacak

Uçhisar Belediyesi asfaltlama çalışmalarına başlıyor.

06 Nisan 2019 Cumartesi 15:57
Uçhisar - Kavak yolu asfaltlanacak

Uçhisar Belediyesi asfaltlama çalışmalarına başlıyor. Başkan Osman Süslü bölgedeki birçok yerel yönetimden önce bu konuda kolları sıvayan isim oldu.


Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü’nün talebi ve milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe’nin talimatıyla Adnan Menderes Caddesi’nde yapılması planlanan sıcak asfalt çalışması öncesinde alt yapı çalışmalarına başlandı.


Nevşehir İl Özel İdaresinin de desteğiyle yapılacak olan sıcak asfalt çalışması 1.6 kilometre ve 13 bin metre karelik yolda gerçekleştirilecek. Caddede alt yapı hazırlıkları, eskimiş su borularının yenileme işlemleri tamamlanıp asfaltlama çalışması yapılacak.


Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, il özel idaresine desteklerinden dolayı teşekkür ederken, “Uçhisar belediyesi olarak vatandaşlarımızın Uçhisar - Kavak arasındaki yol güzergahında daha rahat ve kolaylıkla ulaşım sağlayabilmeleri için elzem gördüğümüz bu çalışmamızda görev alan tüm belediye personelimize ve il özel idaresi çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Kısa zamanda asfaltlayacağımız yol kasabamıza ulaşımda büyük rahatlık sağlayacak” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 15:57
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