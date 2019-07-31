Uçhisar Belediyesi en iyi sürdürülebilir uygulama yarışmasında ödül aldı

Uçhisar Belediyesi, ABD’nin Dallas kentinde 18-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 4. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamındaki“En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması’ndaödül aldı.

IV. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2019 - NTSS 2019) etkinliğine 20 farklı ülkeden 200’ün üzerinde ilgililerinin katılımıyla yapılan açılışta Belediyemizi temsil eden Mimar Esra Altıntaş Armağan’ a sempozyum galasında“Sürdürülebilir Kültürel Odaklı Duyarlılık Sarmalı ModeliProjesi”ile ilgili sunumu yapıldıktan sonra ödül takdim edildi.

Uçhisar için hazırlanan ve yakın zamanda uygulanarak hayata geçmesi planlanan Sürdürülebilir Kültürel Odaklı Duyarlılık Sarmalı Modeli Projemiz ile kurumsal, toplumsal ve bireysel sürdürülebilirlik ağı oluşturulması ve bu bağlamda ortaklaşa gerçekleşecek bir örgütlenme biçimi ile geleceğe taşınması hedeflenmektedir.