0553 313 94 23

Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 24 Temmuz Basın bayramı mesajı yayımladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Gazeteciler ve Basın Bayramı için kutlama mesajı yayınladı.

23 Temmuz 2019 Salı 16:51
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 24 Temmuz Basın bayramı mesajı yayımladı

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Gazeteciler ve Basın Bayramı için kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Süslü yayınladığı mesajda; "Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir basının, demokrasinin en etkili ölçütlerinden biridir. Basının özgür olmadığı bir ülkede demokratik bir düzenden, insan haklarından ve sosyal gelişmişlikten söz edilemez.


“Özgür ve bağımsız basın, özgür ve bağımsız toplumun garantisidir ancak basının özgürlüğü kadar objektifliği de toplumumuz için son derece faydalı ve önemlidir. Hızla ilerleyen teknolojiye paralel olarak gelişen kitle iletişim araçlarıyla gücü ve etkinliği her geçen gün biraz daha artan basın, haber verme, bilgilendirme, eğitme, eğlendirme, kültürel değerleri aktarma, denetleme, kamuoyu oluşturma gibi birçok işleve sahiptir. Basında sansür, basını bu temel işlevlerinden uzaklaştırır ve objektifliğini gölgeler. Bu çerçevede basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz Basın Bayramını ve Basında Sansürün Kaldırılışının yıldönümünü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren basın emekçilerini saygıyla anıyor , gece - gündüz demeden, günün her saatinde, mesai kavramı gözetmeksizin büyük özveriyle çalışan basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:51
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti milletvekili Açıkgöz, Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
    1. AK Parti milletvekili Açıkgöz,..
    2. Başkan Arı Gazeteciler Günü ve Basın..
    3. Telefonunu çalan hırsıza seslendi: 500..
    4. Libya'nın başkentinde çatışmalar..
    5. 6 dilde kara propaganda yapılıyor!..
    6. Emekli maaşları farkı ne zaman yapacak?
    7. Şanlıurfa'da salça yaparken damdan..
    8. Denizde rahatsızlanan kadını..
    9. CHP milletvekili Sarıaslan, Belediye..
    10. Uçhisar Belediye Başkanı Süslü, 24..
    11. (Özel) Arnavutköy’de iki araç kafa..
    12. MacaristanBüyükelçisi Viktor Matis..
    13. Dalgıçlar, Van Gölü'ndeki batık gemi..
    14. Mahalle sakinlerinden örnek davranış
    15. Peşmerge'nin IKBY dışında oy..
    16. Mobilya seçimi yaparken dikkat..
    17. Almanya'da camiye bomba ihbarı
    18. İnce, şoför esnafının sorunlarını..
    19. Muğla jandarmasından sahte içki ve..
    20. Sıla Öğrenci Yurdundan mezun olanlar..
    21. Kurbanlık alacaklara tavsiyeler
    22. Başkan Atay ESKO esnafı ile buluştu
    23. Başkan Musa Yılmaz: Yol çalışmalarımız..
    24. İzmit Cuma günü sanata doyacak
    25. KKTC Başbakanı Tatar’dan Yavuzalp için..
    26. Karayolları lojmanlarında yıkım..
    27. Bacağına pulluk demiri saplandı
    28. Selçuk Erdoğan: “Bursaspor’un..
    29. Vali kaza olmasın diye traktörlere..
    30. İzmir'de baharat atölyesinde yangın
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi