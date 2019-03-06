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Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, Regaib Kandilini kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, üç aylar ve Regaip Kandili’ni kutlayarak, “Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir” dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:52
Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan, Regaib Kandilini kutladı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, üç aylar ve Regaip Kandili’ni kutlayarak, “Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir” dedi.


Başkan Karaaslan, 7 Mart’ta başlayacak olan üç aylar ve o gün Regaip Kandilinin idrak edileceğini belirterek; "Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç aylar, Müslümanlar için manevi bir hasat mevsimidir. Müslümanlar arasında yardımlaşma, dayanışma, hayır ve iyilik duygularının artarak yoğunlaştığı kandil gecelerinde; sevgi, hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ediyor, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:52
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