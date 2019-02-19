Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan Salı pazarında fiyat kontrolü yaptı
Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, pazarlardaki ürün fiyatlarıyla ilgili zabıta ekipleriyle birlikte Salı Pazarı’nı ziyaret ederek, etiket kontrolü yaparak ürünlerin fiyatlarını sordu.19 Şubat 2019 Salı 15:08
Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, pazarlardaki ürün fiyatlarıyla ilgili zabıta ekipleriyle birlikte Salı Pazarı’nı ziyaret ederek, etiket kontrolü yaparak ürünlerin fiyatlarını sordu.
Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Karaaslan; “Pazar yerimiz zabıta ekiplerimiz tarafından sürekli kontrol ediliyor. Sebze Halindeki ürünler ile, kasabamızda kurulan Salı pazarımızdaki ürünlerin fiyatları karşılaştırılıyor.” Dedi ve Salı pazarlarındaki denetimlerin süreceğini bildirdi.
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