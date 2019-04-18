ÜÇGE vergi rekortmenleri arasında

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılında ilk yüze giren vergi rekortmenleri açıklandı. Mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında dünyanın en önemli tedarikçilerinden biri olan ÜÇGE Mağaza Ekipmanları A.Ş, listede 26. sırada yer alarak Bursa’nın kurumsal vergi rekortmenleri arasında yer almanın gururunu yaşadı.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen törende Bursa vergi rekortmenleri arasında yer alan ÜÇGE Mağaza Ekipmanları A.Ş. adına plaket, ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Müjdat Çatkın ve İcra Kurulu Üyesi Seçkin Yüksel’e Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş tarafından takdim edildi. Müjdat Çatkın yaptığı açıklamada, “Yüzde yüz yerli üretim yapan bir firma olarak bugün geldiğimiz noktada Avrupa’da mağaza ekipmanları ve raf sistemleri sektöründe ilk beş firma içerisinde yer alan, 90 ülkeye ihracat gerçekleştiren, ulusal ve global markaların tercihi bir firmayız. Üretim ve teknoloji yatırımlarımıza hiç durmadan devam ediyoruz. ÜÇGE olarak sektörümüzde teknoloji, tasarım, AR-GE, patent alanlarında gerçekleştirdiğimiz özgün projelerle örnek olan, aynı zamanda devlet ve milletimize karşı vergi yükümlülüğümüzü de yerine getirerek her alanda etik ilkelerle ilerlemeye özen gösteren bir firmayız. Ülkemizin ekonomisine, istihdamına ve marka gücüne değer katmaktan büyük gurur duymaktayız” dedi.