ÜÇGE Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nu ağırladı

ÜÇGE, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, TPF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bursa PERDER Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı.

Perakende sektörünün mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri alanında en önemli tedarikçilerinden ÜÇGE, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, TPF Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bursa PERDER Yönetim Kurulu Üyelerini Bursa OSB’deki ana fabrikasında ağırladı. Ziyarete TPF As Başkanı Ömer Düzgün ve Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Biçen, Mahmut Kara, Soner Doruk, İbrahim Özhan, Vahdet Sarıkaya, Ali Kaya, Osman Kalafat, Mehmet Kalkan, Osman Polat, Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Karalı, Harun Aslan ve Temel Altun katıldı. TPF Yönetimi, ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras’ın ev sahipliğinde fabrikayı gezerek, ÜÇGE’nin ileri teknoloji makine parkurları ve perakende sektörüne yönelik yenilikçi ürünlerini yakından inceledi. TPF üyeleri, yeni nesil raf sistemleri ve kasa bölümü için geliştirilen inovatif kullanım alanını büyük bir ilgi ile incelediklerini ve beğenilerini ifade etti.

Üretim ve showroom gezisinin ardından perakende söyleşisi kapsamında küçük bir sektör değerlendirme toplantısı yapan ekip, Gökçin Aras ve TPF Başkanı Ömer Düzgün’ün perakende sektörü ve yerel zincirlerin mevcut durumu, beklentileri ve gelişimine yönelik atılması gereken adımlar hakkındaki düşüncelerini dinleyerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Yerel zincirleri tedarikçi firma olarak yakından gözlemlediklerini belirten Aras, PERDER ve TPF yapılanmasının yerel zincirlerin sağlıklı şekilde büyüme ve markalaşmasında büyük misyon üstlendiğini ve ÜÇGE olarak bilgi ve tecrübesiyle her zaman sektör temsilcilerinin yanında olduklarını vurguladı. TPF Başkanı Ömer Düzgün, bu organizasyona ev sahipliği yaptığı ve sektöre ışık tutacak verimli bir buluşma gerçekleştirildiği için Gökçin Aras’a ve ekibine teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda ev sahibi Gökçin Aras ve TPF Başkanı Ömer Düzgün günün anısına ithafen karşılıklı hediyelerini takdim etti.