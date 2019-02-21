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ÜÇGE ACE of M.I.C.E. Exhibition’da

ÜÇGE, bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye’nin ilk ve ‘tek’ etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of M.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:05
ÜÇGE ACE of M.I.C.E. Exhibition’da

ÜÇGE, bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye’nin ilk ve ‘tek’ etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines’da, global MICE endüstrisi profesyonelleriyle bir araya geliyor.


Mağaza ekipmanları ve raf sistemlerinden elektroniğe, depolama sistemlerinden otel, restoran, kafe ekipmanlarına, ofis mobilyalarından e-ticarete ve sektörel yayınlara kadar her noktada yer alan ve çözüm sunan ÜÇGE, M.I.C.E. Fuarı’na katılan ulusal ve uluslararası firmalarla üç gün boyunca yoğun görüşmeler gerçekleştirecek.


254 uluslararası firma, 500’den fazla profesyonel, 15 binden fazla ziyaretçinin beklediği fuara uluslararası Hosted Buyer Programı kapsamında yurt dışı pazarından katılacak. 254 uluslararası nitelikli MICE profesyoneli ve 500’ün üzerinde yerel profesyonel, fuar kapsamında katılımcı firmalarla B2B görüşme gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:05
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