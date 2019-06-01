Uçar’dan bayram mesajı

Bir aydan beriaynı sofra etrafında bir araya gelerek keyifle ve muhabbetle oruçların açıldığı ve sonunda da bu faziletli ibadetin bayrama dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarına işaret eden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, bayramların herkesi bir araya getirmesi, birlik ve beraberliği daha da arttırması açısından önemli olduğunu söyledi.

Uçar yaptığı yazılı açıklamada "Bayramlar, sevginin ve hoşgörünün tüm gönüllere hakim olduğu, birlik ve beraberliğin sınırsız yaşandığı, yediden yetmişe herkesin kucaklaştığı müstesna günlerdir " dedi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını layıkıyla idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar, şunları söyledi:

"Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyor,Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."