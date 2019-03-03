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Uçar Yakutiye’yi zirveye taşıyacak

“İnsan odaklı bir anlayış içerisinde her köşesi tarih kokan Yakutiye’yi yerel yönetimde zirveye taşımayı amaç edindiğini vurgulayan Başkan Adayı Mahmut Uçar, Cumhur İttifakı kapsamında seçim sürecinin sonuna kadar sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacaklarını söyledi.

03 Mart 2019 Pazar 16:26
Uçar Yakutiye’yi zirveye taşıyacak

“İnsan odaklı bir anlayış içerisinde her köşesi tarih kokan Yakutiye’yi yerel yönetimde zirveye taşımayı amaç edindiğini vurgulayan Başkan Adayı Mahmut Uçar, Cumhur İttifakı kapsamında seçim sürecinin sonuna kadar sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacaklarını söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti’nin “gönül belediyeciliği” vurgusuyla seçim çalışmalarına gece gündüz demeden devam eden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, teşkilat mensuplarıyla birlikte bir taraftan ilçedeki resmi ve özel kuruluşları ziyaret ediyor, Yakutiye’ye bağlı köyleri tek tek dolaşıyor, diğer taraftan da ilçedeki işyerlerinde esnafı dinliyor.


Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemdeki başarılı çalışmalarını, yerel yönetim hizmetlerinde taçlandırmak istediğine vurgu yapan Mahmut Uçar, tarihi kimliğiyle Erzurum’un en önemli ilçelerinden biri olan Yakutiye’yi şaha kaldıracaklarını söyledi.


İstişare bizim için önemli.


Tarihi mekânları bünyesinde barındıran Yakutiye ilçesinin şehrin açık hava müzesi konumunda olduğuna dikkati çeken Dr. Uçar, “Hemşehrilerimiz gününün büyük bölümünü bu bölgede geçiriyor. Şehrin ticareti hareketliliği Yakutiye bölgesi sınırlarında gerçekleşiyor. Üniversite öğrencilerimizin tamamına yakını şehrin merkezi konumundaki Yakutiye bölgesinde eğitim görüyor. Bu yönden baktığımızda çekirdek Erzurum diye tabir ettiğimiz Yakutiye’nin yerel yönetim anlamında sunması gereken çok önemli görevleri var. Biz de istişarelerimizde hem esnafımız hem de öğrencilerimizle sık sık bir araya gelerek eksikliklerimizi ve yapmamız gerekenleri not ediyoruz.” dedi.


Gönül Belediyeciliği İlkemiz Olacak.


Seçildikleri takdirde “Gönül Belediyeciliği” ilkesiyle Yakutiye ilçesinde halkın hizmetkârı olacaklarına vurgu yapan Yakutiye Belediye Başkan Adayı Mahmut Uçar, şeffaf belediyecilik anlayışından taviz vermeyeceklerini söyledi. Mahmut Uçar, “ AK kadrolar döneminde ekonomi, eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, sanayi, kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre, kültür, sanat ve spor alanlarında, Türkiye adeta altın çağını yaşadı. Türkiye’nin yükselen şehri Erzurum’un kutlu yürüyüşü inşallah 31 Mart seçimleriyle daha da güçlenecek ve daha da büyüyecek. Milli iradenin mihenk taşı zaferler şehri Erzurum’a ve Yakutiye’mize en iyi hizmetleri sunma noktasında gece gündüz demeden çalışmaya daha büyük bir şevk ve heyecanla koşmaya devam edeceğiz.”


“AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediyecilikle ilgili ilkeleri bizlerin de aynı zamanda yol haritası olacaktır. Gönül Belediyeciliği ilkesiyle Yakutiye ilçemizde halkımızın hizmetkârı olacağız. Vatandaşımızın beklentilerine cevap verip Erzurumlu hemşehrilerimizin öngörüleriyle katılımcı, şeffaf ve istişare kültürünü esas alan bir anlayışı içerisinde ilçemizi yeniden ihya ve inşa etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


AK Parti kadrolarıyla geçen dönemlerde Yakutiye bölgesine ve Erzurum’un tüm ilçelerine önemli hizmetler yapıldığının da altını çizen Mahmut Uçar,Cumhur ittifakı kapsamında halkın teveccühüyle başkan seçildiği takdirde hizmet kervanını daha ilerilere taşımak için çalışacaklarını sözlerine ekledi.


Bu amaçla AK Parti il ve İlçe teşkilatlarıyla birlikte seçmenleriyle sık sık bir araya gelen Uçar, ilçedeki resmi ve özel kuruluşları ziyaret ediyor, ilçeye bağlı köylerde seçmenleriyle buluşuyor esnafları işyerlerinde ziyaret ederek talepleri not almaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:26
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