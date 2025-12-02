Uçan taksiler altın değerinde: Havalimanını almak için milyon dolar değerinde anlaşma... İddiası dikkat çekti

Otonom havacılığın gerçeğe dönüşmesi an meselesi ve yenilikçi girişimler sayesinde uçan taksiler yeni normalimiz olma yolunda hızla ilerliyor. Bu alanda öne çıkan San Jose merkezli Archer Aviation, geçtiğimiz günlerde Hawthorne Havaalanı’nı 126 milyon dolar karşılığında satın almak için bir anlaşma imzaladı.

Şirket, Los Angeles bölgesinde yer alan bu havalimanını hem kendi operasyonel merkezi hem de yapay zeka destekli uçuş teknolojisi için bir test sahası haline getirmeyi planlıyor.

Archer’ın hava taşımacılığındaki iddiası büyük. Bu yılın başlarında, Los Angeles’ta düzenlenecek olan LA28 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın ve ABD Milli Takımının Resmi Hava Taksi Sağlayıcısı olarak adlandırılmıştı. Archer, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçaklarına yatırım yapan birçok havacılık firmasından sadece biri. Şirketin “Midnight” adını verdiği hava taksileri, 12 adet elektrikli motora ve pervaneye sahip. Bu tasarım sayesinde araçlar, saatte 240 kilometre hıza ulaşabiliyor. Şirket, 2028 Olimpiyatları için Midnight filosunu kullanarak sporcuları ve ziyaretçileri Los Angeles’taki çeşitli etkinlik mekanları arasında taşımayı hedefliyor.

Archer Aviation gibi şirketler, Santa Cruz merkezli Joby Aviation gibi iddialı rakiplerle yarışıyor. Joby Aviation, daha önce Uber ile ortaklık kurmuş ve Marina ile Monterey arasındaki uçuşu sadece 12 dakikada tamamlamıştı. Dünya hava yolculuklarına doğru büyük adımlarla ilerliyor ve hatta, Xpeng gibi firmalar 2026’da ilk uçan otomobili teslim etme sözü bile veriyor.

Yapay zeka ve küresel yayılım planları, altın değerinde yatırım!

Archer Aviation, yayımladığı açıklamada, daha spesifik yapay zeka girişimlerinden bazılarını detaylandırdı. Bunlar arasında, “yapay zeka destekli hava trafiği ve yer operasyonları yönetimi, buna ek olarak diğer kilit teknolojiler” bulunuyor. Şirketin, Güney San Francisco’da Oyster Point’te yeni bir liman açma planları ve Midnight filosunu Birleşik Arap Emirlikleri’nde ticari görevler için kullanma yönündeki ilerlemeleri, şirketin ulusal ve uluslararası hedeflerinin yapay zeka araştırmalarıyla birlikte nasıl genişleyeceğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Ancak Archer ve rakiplerinin önündeki en büyük zorluklardan biri, ABD Federal Havacılık İdaresi’nden resmi onay almak olacak. Ajansın sadece bu son teknoloji eVTOL tasarımlarını onaylaması yetmiyor; aynı zamanda yeni altyapı, uçuş rotaları ve pilot eğitimlerinin de oluşturulması gerekiyor. Dünyanın ilk uçan otomobilleri sunulmaya başlarken, düzenleyici engeller kentsel hava programlarının yaygınlaşmasının önündeki en büyük değişken olmaya devam ediyor. Archer’ın Los Angeles, San Francisco ve BAE’deki hamleleri, bu devam eden havacılık evriminde önemli bir isim olarak konumlandığını gösteriyor.