Uçan taksi geliyor

Otomotiv firması, lüks uçan taksileri 2020'de hizmete sunmayı planlıyor.BBC'de yer alan habere göre, ürettiği lüks otomobillerle bilinen firma, aynı sınıfta lüks taksi projesi için çalıştığını duyurdu.

3D yazıcılarla taslağı hazırlanan taksilerin, 90 derece dönebilen kanatlara sahip olacağı ve 5 yolcu taşıyabileceği bildirildi.



Lüks uçan taksilerin türbinlerinin 500 kilovatlık güçle çalışacağı, enerji depolayabileceği ve saatte yaklaşık 405 kilometre hıza ulaşacağı kaydedildi.



Kalabalık şehirlerde ulaşımı rahatlatmak için düşünülen lüks taksilerin 2020 yılında uçuşlara başlayacağı belirtildi.



Daha önce Uber firması da uçan taksi projesini duyurmuştu.