0553 313 94 23

Uçan taksi geliyor

İngiliz otomotiv firması Rolls Royce, uçan taksi projesi üzerine çalıştıklarını duyurdu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:46
Uçan taksi geliyor

Otomotiv firması, lüks uçan taksileri 2020'de hizmete sunmayı planlıyor.BBC'de yer alan habere göre, ürettiği lüks otomobillerle bilinen firma, aynı sınıfta lüks taksi projesi için çalıştığını duyurdu.

3D yazıcılarla taslağı hazırlanan taksilerin, 90 derece dönebilen kanatlara sahip olacağı ve 5 yolcu taşıyabileceği bildirildi.

Lüks uçan taksilerin türbinlerinin 500 kilovatlık güçle çalışacağı, enerji depolayabileceği ve saatte yaklaşık 405 kilometre hıza ulaşacağı kaydedildi.

Kalabalık şehirlerde ulaşımı rahatlatmak için düşünülen lüks taksilerin 2020 yılında uçuşlara başlayacağı belirtildi.

Daha önce Uber firması da uçan taksi projesini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:46
  1. Rolls Royce
  2. uçan taksi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeklere hangi aşılar yapılmalıdır?
    1. Bebeklere hangi aşılar yapılmalıdır?
    2. Sondaj aracı yan yattı: 2 kişi öldü
    3. Terör Devleti İsrail'den kritik..
    4. OHAL sonrası için yeni gelişme
    5. Sadakataşı, kurban bedelini açıkladı
    6. Amerika Türkiye'ye Patriot satmak..
    7. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı..
    8. İslam düşmanlarından alçak protesto:..
    9. Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yeni sözleşme!
    10. Antalya'da yük asansörü düştü: 1 yaralı
    11. Tesla ilk kez takla attı! Sürücünün...
    12. Gürcistan’da maden faciasından dolayı..
    13. Fransızlar, şampiyonluk kutlamalarına..
    14. İsrail askerleri Filistinliyi vurup..
    15. Otomobil vinçle çarpıştı, sürücü..
    16. Hamileyken boğaz ağrısı nasıl geçer?
    17. Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den..
    18. Uçan taksi geliyor
    19. Eylül Yağlıkara'nın babasından yürek..
    20. Bebeklerde cilt kuruluğu neden olur?
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!