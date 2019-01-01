Uçan balonlara helyum ayarı

ANKARA (AA) - Uçan balonlarda, yanıcı gaz kullanılması nedeniyle oluşabilecek kazaların engellenmesi amacıyla doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılmayacak.

Ticaret Bakanlığının, Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğle, düzenleme kapsamındaki tüketici ürünleri için temel gereklerin Avrupa Birliği standartları doğrultusunda belirlenmesi ve bazı riskli ürün grupları açısından önlem alınması amaçlandı.

Buna göre, piyasada "su maymunu, büyüyen su topları, su boncuğu, su jeli" gibi isimlerle satılan ve oyun amaçlı kullanımda çocukların nefes borusuna kaçması veya yutulması halinde hayati tehlike yaratabilen "sıvı içinde büyüyen dekoratif ürünlere" çocukların ulaşımının engellenmesi amacıyla kırtasiye, oyuncakçı ve okul kantinlerinde satılmaması, diğer yerlerde ise çocuklara satış yapılmaması ve ürünlerin çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde içerdiği tehlikeye ilişkin uyarı ile ambalajlanması öngörüldü.

Uçucu gazla doldurulan balonlarda (uçan balonlar) yanıcı gaz kullanılması nedeniyle oluşabilecek kazaların engellenmesi amacıyla doldurma işleminde helyum gazı dışında başka gaz kullanılması yasaklandı. Bununla birlikte, uçan balonların satış yerlerinde "uçan balonların helyum gazıyla doldurulduğu ve helyum gazının yanıcı/parlayıcı gaz olmadığı" hususunda tüketicilere yönelik bilgilendirme metni bulundurulacak.

Tebliğ kapsamında lazer ürünlerinin güvenliğine ilişkin donanım sınıflandırması ve kurallar içeren ilgili standart hükümlerinin temel gerek olarak kabul edilmesi öngörüldü.

- Bebek ürünlerine güvenlik şartı

Bebek-çocuk taşıma araçlarına ilişkin güvenlik kuralları ve deney metotlarını belirleyen ilgili standart referans alınarak bu ürünlerin sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları değerlendirilecek. İlgili standart, genel güvenlik gereklerinin yanı sıra bu ürünlere ilişkin kimyasal özellikler, alevlenebilirlik kriterleri ile aralık, açıklık, kenarlar, küçük parçalar, kordonlar gibi fiziksel özelliklere ilişkin güvenlik kriterlerini de içerecek.

Bebek "hoppalalarına" ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, 12 kilogram ağırlığa kadar ve kafalarını destek olmadan tutabilen çocuklar için evde kullanım amacıyla düşey olarak asılan "hoppalalarda", kimyasal, alevlenebilirlik özellikleri ile boğulma tehlikelerine ilişkin fiziksel kriterler gibi birçok güvenlik kriteri dikkate alınacak.

Daha önce farklı mevzuatta düzenlenen bebek yürüteçleri, bebek taşıyıcıları ve destekleri, evlerde kullanılan çocuk karyolası ve beşikler, tekerlekli çocuk arabaları, emzik bağlayıcıları ve çocuk giysileri gibi ürünlere ilişkin bazı referans standartlar ve olduklarından farklı görünen çakmaklar, yiyecek taklidi ürünlere ilişkin hükümler de mevcut mevzuatın güncellenmesi amacıyla bu tebliğe aktarıldı.