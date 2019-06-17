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Uçal son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Burhaniye Yelken Kulübü Başkanı Cahit Uçal, son yolculuğuna uğurlandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:51
Uçal son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki Burhaniye Yelken Kulübü Başkanı Cahit Uçal, son yolculuğuna uğurlandı.


Burhaniye Yelken Kulübü lokalinde kalp krizi geçiren 2 çocuk babası Cahit Uçal (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Koca Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Uçal, Geriş Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına çok sayıda yakını katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:51
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