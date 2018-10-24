Uçaktaki tacizci kendini 'Trump da yaptı' diyerek savundu

ABD'de uçakta bir kadını taciz etmekle suçlanan bir adam, polise verdiği ifadesinde kendisini ilginç bir şekilde savundu. Gözaltına alınan adam, ABD Başkanı "Donald Trump 'kadınları taciz etmenin' normal olduğunu söyledi" diye konuştu.

Slate'te yer alan habere göre, uçakta bir kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen adam hakkında New Mexico'da soruşturma başlatıldı.

İsmi açıklanmayan adam, tacize uğrayan kadın tarafından şikayet edilmesinin ardından başka bir koltuğa geçirilmişti.

Trump'ın başkanlık seçiminden önce yayınlanan bir ses kaydında kadınlarla ilgili skandal ifadeler söylediği ortaya çıkmıştı.

Albuquerque mahkemesinin yayınladığı tutanaklara göre zanlı polise "ABD Başkanı bunun doğru oldupunu söylüyor" dedi.

En fazla iki buçuk yıl ya da 250 bin dolar ceza alır

İlk duruşmaya kadar tutuklu kalacak zanlının alabileceği en fazla ceza iki buçuk yıl hapis ve 250 bin dolar para cezası.

Donald Trump'ın 2005 yılında söylediği iddia edilen ses kaydı, başkan olmadan kısa süre önce yayınlanmıştı. Trump bu konuşmada "Yıldız olduğun zaman kadınlara her şeyi yapabilirsin" demiş ve skandal ifadeler kullanmıştı.