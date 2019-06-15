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Uçakta panik anları! İstanbul'a mecburi iniş yaptı

British Airways'in Chennai-Londra seferini yapan tarifeli uçağı, motor arızası sebebiyle İstanbul Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 16:30
Uçakta panik anları! İstanbul'a mecburi iniş yaptı

Alınan bilgiye göre, Hindistan'ın Chennai kentinden 211 yolcusuyla  hareket eden "Boeing 787" tipi tarifeli uçağın motorunda sefer sırasında arıza  meydana geldi.

Uçağın kaptan pilotu, kule ile irtibata geçerek, İstanbul'a zorunlu  iniş için izin istedi. Kuleden izinlerin alınmasının ardından uçak, saat 12.30'da  İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Terminale alınan yolcular arasında bulunan Hintli Karthik Veluchamy,  basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uçağın teknik problemlerden dolayı  gecikmeli havalandığını, kalktıktan yaklaşık 3 saat sonra da sağ motorda yağ  arızası meydana geldiğinin söylendiğini belirtti.

Veluchamy, uçağın sağ motorunda yağ sızıntısı nedeniyle İstanbul'a  indiklerini ifade ederek, "Pilot her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Buraya  güvenli şekilde iniş yaptık. İstanbul'a bizi almak için yeni bir uçak  gönderecekler. Fakat uçağın durumuyla ilgili yeterince bilgilendirilmedik." diye  konuştu. 

Apronda park edilen uçakta yapılan kontrollerde sağ motorunun yağ  ikazı verdiğinin tespit edildiği, yolcuların akşam saatlerinde başka bir uçakla  Londra'ya gönderileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 16:30
  1. İstanbul
  2. ingiltere
  3. terminal
  4. İngiliz Hava Yolları

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