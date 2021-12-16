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Dünya Uçakta koronavirüs şoku! Blinken seyahatini yarıda kesti
Dünya

Uçakta koronavirüs şoku! Blinken seyahatini yarıda kesti

ABD Dışişleri Bakanı ile Malezya'ya uçan bir gazetecide Covid-19 çıkmasıyla başlayan çalkantı, seyahatin yarıda kesilmesiyle son buldu. Blinken, Tayland'a gitmeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 05:59:00 -
Uçakta koronavirüs şoku! Blinken seyahatini yarıda kesti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Güney Asya turu beklenenden kısa sürdü. Blinken'ın uçağıyla Endonezya'dan Malezya'ya gelen bir gazetecinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

ABD Büyükelçiliği, gazetecinin kimliğini gizli tutarken Blinken'ın Kuala Lumpur’da gerçekleştirdiği etkinliklere katılmadığı bilgisini verdi.

Ancak uçaktaki koronavirüslü gazeteci, Blinken'ın Güney Asya turunu yarıda kesmesine yol açtı.

ABD Dışişleri Bakanı, yarın Tayland'da temaslarda bulunacaktı. Blinken, Taylandlı mevkidaşına telefon açarak ziyaretin iptaline ilişkin üzüntülerini iletti.

Halihazırda koronavirüsün 800 binden fazla can aldığı ABD'de, özellikle Omicron varyantının yeni bir dalgaya yol açmasından endişe ediliyor.

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