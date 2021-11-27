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Aktüel Uçakta kalp krizi geçiren yolcuyu hayata döndürdü
Aktüel

Uçakta kalp krizi geçiren yolcuyu hayata döndürdü

Medipol Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, uçakta kalp krizi geçiren bir yolcuyu yaptığı müdahale ile hayata döndürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 16:45:00 - 2021-11-27 16:46:05

Yolcu uçağında kalp krizi geçiren Salih Uyguner adlı yolcuyu uçakta bulunan 3 doktor hayata döndürdü. 30 bin feette Uyguner'e yapılan müdahale cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Söz konusu olaydaki doktorlardan birinin Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu olduğu ortaya çıktı. Akkoyunlu sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Hayatını kurtardığı hastanın oğlundan teşekkür mesajı

30 bin feette hayatını kurtardığı hastadan teşekkür maili alan Prof. Dr. Akkoyunlu o mesajı paylaştı.

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