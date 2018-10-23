Uçakta ırkçı saldırı! 'Çirkin siyah' deyip tehdit etti

Ryanair'in cuma günü yapılan Barselona-Londra seferinde yaşanan ırkçılık olayına ve uçuş ekibinin aldığı tavra sosyal medyadan tepki yağdı.

Uçuş öncesi yaşanan olayda pencere kenarında oturan yaşlı bir adam, siyahi kadına yanında oturmasını istemediğini söylüyor ve kadına hakaretlerde bulunarak başka bir yere geçmesini istiyor. Kadına 'çirkin siyah' diyen ve küfreden adam, daha sonra başka bir koltuğa geçmezse itmekle tehdit ediyor.

Yaşlı adam, kendisine tepki gösteren kadına "Benimle yabancı dilde konuşma, seni aptal çirkin inek." şeklinde cevap veriyor. Olay üzerine yolcular ve uçuş ekibi, saldırgan adamı sakinleştirmeye çalışıyor ve siyahi kadın bir başka koltuğa geçmek durumunda kalıyor.

Hava yolu şirketine tepki gösterildi

Uçakta bulunan diğer yolcuların çektiği video kayıtlarında mürettebat ırkçı söylemde bulunan adamı sakinleştirme yolunu seçiyor. Ancak görevlilerin çözümü, saldırgan adamın da talep ettiği gibi olayın mağduru siyahi kadının yerini değiştirmekte bulması havayolu şirketini eleştirilerin odağı haline getirdi.

İrlanda merkezli firmaya sosyal medyadan tepkiler yağdı.