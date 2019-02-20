Uçaklar Yenişehir’e mecburî iniş yaptı Sabiha Gökçen Havalimanı’na sis dolayısıyla inemeyen uçaklar Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı’na mecburî iniş yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na sis dolayısıyla inemeyen uçaklar Bursa Yenişehir Uluslararası Havaalanı’na mecburî iniş yaptı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı’na yoğun sis dolayısıyla inemeyen Türk Hava Yolları Trabzon-Sabiha Gökçen, Anadolu Jet Erzincan- Sabiha Gökçen, Anadolu Jet İzmir-Sabiha Gökçen, Pegasus Havayolları Trabzon-Sabiha Gökçen seferlerine ait 4 uçağın Yenişehir’e indiği öğrenildi. İstanbul’daki yoğun sis sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyen ve Bursa’daki Yenişehir Havalimanı’na yönlendirilen uçakların yolcularından çoğu otobüs ve taksilerle İstanbul’a hareket etti.

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