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Uçakla kendi evine çarparak intihar etti

ABD’nin yaşayan ve pilot olduğu belirtilen bir kişi kendi evine uçakla çarparak intihar etti.

14 Ağustos 2018 Salı 08:57
Uçakla kendi evine çarparak intihar etti

42 yaşındaki pilot Duayne Youd'un önceki gün aile içi şiddetten gözaltına alındığı ve serbest kalır kalmaz intihar ettiği aktarıldı.

Eyalet şefi konu hakkında yaptığı açıklamada, uçağın Spanish Fork havaalanından kalktığını ve olay esnasında evde bulunan 2 kişinin de şans eseri kurtulduğunu belirtti. Görgü tanıkları ise olay sonrasında büyük bir yangının çıktığını ve evin kullanılmaz hale geldiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 08:57
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