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Uçak yolculuğunda internet pahalıya patladı

15 Nisan 2019 Pazartesi 21:57
Uçak yolculuğunda internet pahalıya patladı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'dan Dubai'ye uçak seyahatinde yol boyunca kablosuz internet kullanan yolcuya 5 bin 463 avro telefon faturası geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Valonya bölgesinden bir blog yazarı, Brüksel'den Dubai'ye uçuşu sırasında yol boyunca kablosuz internet kullandı.

Yolculuk sonrasında, Belçika'nın en yaygın telefon operatörü abonesi olan söz konusu yolcuya 5 bin 463 avroluk telefon faturası geldi.

Telefon operatörünün uçuşta internet hizmeti olmadığı, bu nedenle yolcunun uçak şirketince yüksek fiyatlı uydudan internet bağlantısına aktarıldığı kaydedildi.

Telefon operatörü yetkilisi, normal durumlarda internet kullanımının 60 avroyu geçtiğinde uyarı mesajı gönderildiğini ve kullanımın otomatik olarak bloke edildiğini ancak söz konusu kişinin telefonundan bu seçeneği kaldırdığını bildirdi.

Fatura karşısında "şaşkınlığa" uğradığını belirten kullanıcı ise kendisine uyarı mesajının uçuş sonlandığında geldiğini iddia etti.

Belçika'dan Dubai'ye uçuşlar sezona göre 500 ila 1000 avro arasında değişiyor. Telefon operatörü, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını, uçak biletinden çok daha pahalıya gelen telefon faturası için kullanıcıyı uyaracaklarını ve çözüm yolu bulmaya çalışacaklarını açıkladı.






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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 21:57
  1. Belçika
  2. Dubai
  3. internet
  4. kablosuz internet
  5. Uçak

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