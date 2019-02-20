Uçak yolcuları seyahatlerini otobüs ve taksiyle tamamladı Sis nedeniyle İstanbul yerine Bursa'ya yönlendirilen ve Yenişehir Havalimanı'na inen 4 uçaktan 3'ünün yolcuları otobüs ve taksilerle İstanbul'a hareket etti- Yenişehir Havalimanı'na inen THY'nin Trabzon uçağı ise yeniden havalanarak İstanbul'a gitti

BURSA (AA) - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen ve Bursa'daki Yenişehir Havalimanı'na yönlendirilen uçakların yolcularından çoğu otobüs ve taksilerle İstanbul'a hareket etti. Yenişehir Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Hava Yollarının (THY) Trabzon'dan, Anadolu Jet'in Erzincan ve İzmir'den, Pegasus Havayollarının Trabzon'dan havalanan uçakları yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemedi. Bursa'ya yönlendirilen bu 4 uçağın Yenişehir Havalimanı'na inişleri sağlandı. THY'nin Trabzon'dan hareket eden uçağı Yenişehir'de bir süre bekledikten sonra yeniden İstanbul'a uçtu. Diğer uçaklardan inen yolcuların bazıları hava yolu şirketlerinin tahsis ettiği otobüslerle, bir bölümü ise otobüsleri beklemeden taksilerle İstanbul'a gitti.

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