En ucuz uçak ve otobüs biletleri Tatil yapılacak en uygun ve en güzel mekanlar neresi?

Yaklaşan Kurban Bayramını değerlendirmek isteyen vatandaşlar yaz tatilini ve Kurban Bayramın fırsat olarak görmekte. Havaların sıcak olması büyükşehirlerde oturan vatandaşları tatil beldelerine gitmeye zorluyor. Tatil yapacak vatandaşların merak etiği soru en uygun uçak fiyatları, en uygun otobüs biletleri ve en uygun tatil yapılacak yerler nerede.

Yazın gelmesiyle birlikte vatandaşlar deniz kenarlarına akın etmekte. Şehrin gürültülü ortamından, iş yoğunluğu ve stresinden bunalan vatandaşlar yaklaşan Kurban Bayramını dört gözle beklemekte. Zira tatil planlarını şimdiden kuran vatandaşlar bilet fiyatlarını araştırır oldu. Tatile çıkacak vatandaşlar en uygun bileti nereden alırım, en uygun uçak bileti hangisi, en hesaplı otobüs bileti hangi firmadan alırım, tatil yapılacak en uygun ve en güzel mekanlar neresi, en uygun otel fiyatları nerede? Sorularını araştırır oldu.

Türkiye'de tatil yapılacak 11 yer

Antalya – Kaş Türkiye'nin ilk akla gelen deniz tatil mekanı olan Kaş'ın tercih edilmesindeki en önemli sebebi Kaputaş Plajı'dır. Son yılların gözde tatil mekanlarından biri olan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi’dir. İlçe hem tarihi hem de doğal güzellileriyle tatilcilerin vazgeçilmezleri arasına girmiştir

Balıkesir – Ayvalık

Çanakkale – Bozcaada

Muğla – Datça

Muğla – Marmaris

Antalya – Alanya

İstanbul – Şile

Samsun – Atakum

Giresun – Şebinkarahisar

Dini ziyaretlerin yapıldığı mekanların başında ise Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü gelmektedir.