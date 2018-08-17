THY - Adıyaman
0553 313 94 23

En ucuz uçak ve otobüs biletleri Tatil yapılacak en uygun ve en güzel mekanlar neresi?

Yaklaşan Kurban Bayramını değerlendirmek isteyen vatandaşlar yaz tatilini ve Kurban Bayramın fırsat olarak görmekte. Havaların sıcak olması büyükşehirlerde oturan vatandaşları tatil beldelerine gitmeye zorluyor. Tatil yapacak vatandaşların merak etiği soru en uygun uçak fiyatları, en uygun otobüs biletleri ve en uygun tatil yapılacak yerler nerede.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:05
En ucuz uçak ve otobüs biletleri Tatil yapılacak en uygun ve en güzel mekanlar neresi?

Yaklaşan Kurban Bayramını değerlendirmek isteyen vatandaşlar yaz tatilini ve Kurban Bayramın fırsat olarak görmekte. Havaların sıcak olması büyükşehirlerde oturan vatandaşları tatil beldelerine gitmeye zorluyor. Tatil yapacak vatandaşların merak etiği soru en uygun uçak fiyatları, en uygun otobüs biletleri ve en uygun tatil yapılacak yerler nerede.

Yazın gelmesiyle birlikte vatandaşlar deniz kenarlarına akın etmekte. Şehrin gürültülü ortamından, iş yoğunluğu ve stresinden bunalan vatandaşlar yaklaşan Kurban Bayramını dört gözle beklemekte. Zira tatil planlarını şimdiden kuran vatandaşlar bilet fiyatlarını araştırır oldu. Tatile çıkacak vatandaşlar en uygun bileti nereden alırım, en uygun uçak bileti hangisi, en hesaplı otobüs bileti hangi firmadan alırım, tatil yapılacak en uygun ve en güzel mekanlar neresi, en uygun otel fiyatları nerede? Sorularını araştırır oldu.

Türkiye'de tatil yapılacak 11 yer

Antalya – Kaş Türkiye'nin ilk akla gelen deniz tatil mekanı olan Kaş'ın tercih edilmesindeki en önemli sebebi Kaputaş Plajı'dır. Son yılların gözde tatil mekanlarından biri olan Giresun’un Şebinkarahisar ilçesi’dir. İlçe hem tarihi hem de doğal güzellileriyle tatilcilerin vazgeçilmezleri arasına girmiştir

Balıkesir – Ayvalık

Çanakkale – Bozcaada

Muğla – Datça

Muğla – Marmaris

Antalya – Alanya

İstanbul – Şile

Samsun – Atakum

Giresun – Şebinkarahisar

Dini ziyaretlerin yapıldığı mekanların başında ise Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil Köyü gelmektedir.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 10:05
  1. Samsun
  2. Muğla
  3. İstanbul
  4. Giresun
  5. Çanakkale
  6. Balıkesir
  7. Antalya
  8. Adıyaman
  9. en ucuz uçak bileti iç hatlar
  10. dünyanın en ucuz uçak biletleri
  11. uçak bileti pegasus
  12. ucuz otobüs bileti
  13. uçak bileti thy
  14. promosyonlu uçak bileti sorgulama
  15. erken rezervasyon uçak bileti
  16. otobüs biletleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da turistlerden ticari taksi is
    1. İstanbul'da turistlerden ticari taksi is
    2. 4 gün içinde 1 milyon yolcu taşıyacak!
    3. Bakanlık yeni tedbir paketini açıkladı
    4. İngilizler gerçeği açıkladı... İşte..
    5. Açık açık uyardı: Rahip Brunson'ı..
    6. Türkiye'den ABD'ye rest: Karşılık..
    7. İran'da çatışma! Yaralı askerler var
    8. HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı
    9. ‘Ordaydım’ filminin galası yapıldı
    10. Şehidin babası Süleyman Soylu'ya..
    11. Darbecilere takdir indirimi olmaz
    12. Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük..
    13. Kurban etlerinde büyük tehlike! Sağlık..
    14. Stokçulara fırsat vermeyin
    15. Köpek ısırdı, kolunu kaybetti! Protez..
    16. Dolar ne kadar oldu?
    17. ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım..
    18. “Süper domates”in pazar derdi yok
    19. Devlet desteği nohut ekimini 8 kat..
    20. İflas dedikodularına sert tepki! 'Bu..
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Dolar 7,20 iken aldılar, şimdi battılar!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Trump'a F-35 uyarısı: Tek üretici Türkiye!
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!
    Trump yine öttü: İzin vermeyiz, yeter!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?
    Kurban fiyatları Ankara 2018 Ankara'da küçükbaş ve büyükbaş kurban fiyatı ve ne?
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi
    Trump bunu hiç beklemiyordu! Doların yerine yeni para birimi