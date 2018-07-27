Uçak tuvaletinde buldular! Ağzı tuvalet kağıdıyla dolu...

Hindistan'ın Guwahati kentinden Yeni Delhi'ye doğru havalanan AirAsia uçağında, yolculuğun sonuna doğru eşine az rastlanır bir olay yaşandı.

Kabin ekibi, inişe dakikalar kala uçağın tuvaletinde yeni doğmuş bir bebek cesedi buldu.

Hemen polise haber verildi, 19 yaşındaki bir kadın gözaltına alındı. Kadın bebeği kendisinin getirdiğini kabul etti ancak tıbbi teste girmeyi reddetti.

Polis ekipleri, ailesine ulaşmaya çalıştıkları 19 yaşındaki kadını sorguluyor.

AirAsia havayolları resmi açıklamasına göre, doktorlar bebeğin uçakta doğmuş olma ihtimalini doğruladı.

Yerel basın, polisin olayı uçakta ölüm olarak kayda geçtiğini bildiriyor.