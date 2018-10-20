Uçak, trafiğin ortasına indi! ABD'de inanılmaz olay
ABD'nin San Diego şehrinde bir uçak, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle trafiğin yoğun olarak aktığı yola zorunlu iniş yaptı.20 Ekim 2018 Cumartesi 12:29
Görüntüler ABD'nin San Dİego şehrinden. İçinde 2 kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, acil bir durum nedeniyle otoyola indi. Trafiğe rağmen sorunsuz bir şekilde inen uçak, araçlarla birlikte bir süre ilerledi. İlginç olaya şahit olan trafiktekiler de o o anları kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı.
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