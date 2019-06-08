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Uçak, gemi, tren, araba derken şimdi de bir tramvay bir restorandın bahçesine konuşlandırıldı

Daha önce uçak, tren, gemi, araba derken şimdi de bir tramvay Trabzon’da Ayasofya cami civarında bir kafe-restorandın bahçesine konuşlandırıldı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:36
Uçak, gemi, tren, araba derken şimdi de bir tramvay bir restorandın bahçesine konuşlandırıldı

Daha önce uçak, tren, gemi, araba derken şimdi de bir tramvay Trabzon’da Ayasofya cami civarında bir kafe-restorandın bahçesine konuşlandırıldı.


İşletme sahibi Vahap Öztel, amacının müşterilerin ilgisini çekmek için sıra dışı bir uygulamayı Trabzon’a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Trabzonluların yıllardan beri özlemini çektiği hafif raylı sistemi bu sayede görmelerini sağlamış olduklarını söyledi.


İşletmede yer alan tramvayın Beyoğlu- Taksim hattında çalışan tramvayın bire bir benzeri olduğunu belirten Öztel, “Tramvayımız Beyoğlu -Taksim hattında çalışan nostalji tramvayımızın bire bir benzeridir. Yeniliklere açık bir işletmeciolarak Trabzon’da olmayan, insanların ilgisini çekebileceği düşündüğümüz tramvayı halkımızın görmesini istedik. Amacımız tamamen hizmet amaçlıdır. İnsanlarımız Trabzon’da da bu kadar güzel işlerin olabileceğini, bilmelerini görmelerini istedik. Trabzon’da halkımızın hafif raylı sistem özlemi var. Bizde onu bir nebze olsun gidermeye çalıştık. Gelenler çok beğeniyor genelde selfie yapıyorlar. Yerli müşterilerimiz yanı sıra yabancı turistler de ilgili gösteriyor. Özellikle Orta doğudan gelen turistler” dedi.


Öztel, “Şehrimize tramvayın portatifini getirdik. Şehrimizi yönetenler hafif raylı sistemi ilimize getireceklerine inanıyorum. Trabzon bunu hak ediyor. Bunun daha küçük minyatürleri benzerleri var ama Trabzon’a bunu ilk biz getirdik. Biraz maliyeti yüksek ancak olsun, Trabzon için bu maliyete değer. İnşallah bu tramvayımız Trabzon’umuza hafif raylı sisteme öncü olur. Biz bunun portatifini yaptık inşallah şehrimizi yönetenler bunun gerçeğini getirerek halkımızın hizmetine sunarlar diye düşünüyorum. O zaman şehrimiz hafif raylı sistemle tanışır. Bunu daha çok müşterilerimize çay kahve servisi olarak kullanıyoruz” diye konuştu.


Öztel, tramvayın ismini Ayasofya Camii’ne yakın olduğundan dolayı Ayasofya, Trabzon’un plakasının da 61 olmasından dolayı Ayasofya 61 koyduklarını sözlerine ekledi.


Trabzon’da İstanbul’dan gelen Atilla Tunç isimli vatandaş da tramvayı Trabzon’da görmenin kendisi için mutluluk verdiğini belirterek, “Tramvayı Beyoğlu’nda gördük ve çok defa bindik. Aynısının Trabzon’da da olması güzel oldu. İlk gördüğümde çok duygulandım mutluluk verici bir şey” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:36
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