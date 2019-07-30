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Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine çakıldı! En az 17 kişi öldü

Pakistan'ın Ravalpindi kentinde, askeri bir uçak yerleşim bölgesine düştü. Kazada ilk belirlemelere göreen az 17 kişi can verdi.

30 Temmuz 2019 Salı 08:11
Pakistan'da askeri uçak evlerin üzerine çakıldı! En az 17 kişi öldü

Pakistan medyasında yer alan haberlede ölenlerden beşinin uçak mürettebatından olduğu, kalan 12 kişinin ise sivil olduğu bildirildi.

Henüz nedeni belirlenemeyen kazada 12 kişi de yaralandı.

"Büyük bir patlama ile uyandım"

AFP haber ajansına konuşan mahalle sakini Mohammad Sadiq, "Büyük bir patlama ile uyandım. İnsanlar bağıyordu" dedi.Sadiq, yardım çığlıklarına yanıt vermek istediklerini ama  alevlerin buna engel olduğunu da söyledi.

Bir başka görgü tanığı ise uçağın çarpmadan önce alevler içinde olduğunu söyledi. Olay yerine ait görüntülerde, moloz haline gelen yapıdaki yangın izleri görülebiliyor.

AFP haber ajansı muhabiri yakındaki bir bina çatısında, enkaza ait parça olduğunu da bildiriyor.2010 yılında Airblue isimli özel hava yolu şirketine ait bir uçağın İslamabad yakınlarında düşmesi sonucu 152 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu kaza ülke tarihindeki en ölümlü havacılık kazası olarak kayda geçmişti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 08:11
  1. Pakistan
  2. uçak kazası

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