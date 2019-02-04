ABD'de uçak kazası... Evin üzerine düştü! Çok sayıda ölü var
ABD'nin California eyaletinde küçük bir uçak yerleşim yerine düştü. Uçağın eve çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.04 Şubat 2019 Pazartesi 11:24
Güney California'nın Orange County emniyet yetkilisi Cory Martino, sadece pilotun bulunduğu küçük uçağın Yorba Linda kentinde bir evin üzerine düşmesi nedeniyle pilotun ve evdeki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Martino, düşen uçağın parçalarının etrafa saçıldığını ve caddede bir çukur oluştuğunu söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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