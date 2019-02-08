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Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'a ait

08 Şubat 2019 Cuma 02:10
Uçak enkazındaki ceset Emiliano Sala'a ait

LONDRA (AA) - Enkazı Manş Denizi'nde bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlendi.

İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisinden yapılan yazılı açıklamada, denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiği belirtildi.

Sonuca ilişkin Sala ve pilot David Ibbotson'un ailelerinin bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, özel eğitimli görevlilerce ailelere destek verildiği vurgulandı.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan küçük uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.

6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı.

Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 02:10
  1. ceset
  2. Emiliano Sala
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