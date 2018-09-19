Uçak düşürme sonrası Donald Trump ilk kez konuştu!

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Andrjej Duda'yla Beyaz Saray'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İsrail'in Suriye'nin Lazkiye bölgesine düzenlediği hava operasyonu sırasında düştüğü açıklanan Rus uçağıyla ilgili olarak Trump, "Bana öyle geliyor ve görünüyor ki uçağı düşüren Suriye" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaydan ve 14 kişinin ölmesinden dolayı üzgün olduğunu belirten Trump, ABD'nin Suriye'de bulunma nedeni olarak DAEŞ'ı gösterdi ve "İşi bitirmeye çok yakınız" açıklamasında bulundu.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO: ABD BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYOR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'de düşürülen Rus askeri uçağının, bölgedeki sorunlara yönelik kalıcı, barışçıl ve siyasi çözümler bulmanın önemini hatırlattığını savundu.

Pompeo, Suriye'de düşürülen Rus savaş uçağına ilişkin yaptığı yazılı bir açıklamada, uçağın düşürülmesini "talihsiz bir kaza" olarak nitelendirerek, "ABD, Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait uçaksavar ateşiyle düşürülen Rus uçağındaki mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyor" ifadesini kullandı.

"YANLIŞ HESAPLAMALAR TEHLİKELERE YOL AÇIYOR"

Pompeo açıklamasında ayrıca, "Düşürülen Rus uçağı herkese bölgedeki sorunlara yönelik kalıcı, barışçıl ve siyasi çözümler bulmanın gerekliliğini ve Suriye'de gerçekleştirilen askeri operasyonlarda yapılan yanlış hesaplamaların yol açtığı tehlikeleri hatırlatmaktadır" görüşüne yer verdi.

Durumun, Suriye sorununun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) uyarınca acilen çözüme kavuşturulmasına dikkati çektiğini vurgulayan Pompeo, "Yaşanan olay, bölgeyi tehdit eden İran'ın tehlikeli silah sistemlerini bir şekilde Suriye'ye yöneltmesine son verilmesinin önemini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu.