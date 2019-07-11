Uçak bilet fiyatlarına bir tepki de İPEKYOLUSİFED’den geldi

İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, son günlerde gündem oluşturan uçak bilet fiyatlarına tepki gösterdi.

İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu olarak yapılan onca tepkilere karşılık olarak THY yetkililerinden ses çıkmamasına tepki göstererek, “THY Erzurum için resmen çifte standart uygulamakta olup hem uçak seferlerinde azalmaya gidip hem de uçuşların pahalı olması bizleri mağdur etmektedir. Erzurum halkı sahipsiz değildir bizler İPEKYOLUSİFEDolarak Erzurum’ un sahibi olduğumuzu ve bu haksızlık ve çifte standart karşısında asla susmayacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

THY’nın çifte standart uyguladığını öne süren Alim, “THY Ankara - Erzincan 160,00 TL İstanbul - Trabzon 335.00 sadece ülkemiz içinde değil Dünyanın bir çok ülkesine Erzurum’dan daha da ucuza götürüyorken mesela İstanbul - Londra 467.00 TL İstanbul - Almanya 437. 00 TL İ STANBUL - Kıbrıs 215 TL ye uçarken İstanbul - Erzurum ve Ankara arası fahiş fiyat uygulaması yapılmaktadır.Dünyanın birçok ülkesine daha uygun fiyatlar ile uçarken her daim vatan vatanın ve milletinin yanında olan Erzurum’a bu fahiş fiyatları nasıl reva görüyorsunuz Erzurum’a karşı yapılan bu haksızlığa bir an önce dur denilerek normal fiyatlara inmesi gerekiyor.

Hem uçak sayısında azalmaya gidilmesi hem saatlerin düzensiz olması münasebeti ile aynı işin için farklı illerden gelen iş insanları sabah gelip işini halledip akşam dönerken bizim 1 gün önce gidip bazen 1 günde sonra gelmemize, böylesine bir durum da büyük ölçüde maddi ve manevi olarak kayıplara neden olmaktadır.

Erzurum’a yapılan bu haksızlığın karşısında olduğumuzu ve çifte standardın bir an önce durdurarak hem uçak seferlerinin artmasını hem de uçuş fiyatlarının düzeltilmesi hususunda gerekli adımların atılmasını ve yetkililerden de bir an önce açıklama beklediğimizin altını çizerek belirtmek istiyorum.

İPEKYOLUSİFED olarak uçak biletlerindeki fahiş bilet uygulaması, saatlerdeki dengesizlik ve uçak seferlerinin azalması hususundaki hazırlamış olduğumuz raporumuzu başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan ve THY Genel Müdürü Temel Kotil’e de götürerek çözüm yollarının bulunması noktasında gerekli tüm adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.Tüm STK THY ının uygulamış olduğu yüksek fiyat ve çifte standardın üzerinde kararlılıkla gitmeleri içinde çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.