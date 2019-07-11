0553 313 94 23

Uçak bilet fiyatlarına bir tepki de İPEKYOLUSİFED’den geldi

İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, son günlerde gündem oluşturan uçak bilet fiyatlarına tepki gösterdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:27
Uçak bilet fiyatlarına bir tepki de İPEKYOLUSİFED’den geldi

İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim, son günlerde gündem oluşturan uçak bilet fiyatlarına tepki gösterdi.


İPEKYOLU Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu olarak yapılan onca tepkilere karşılık olarak THY yetkililerinden ses çıkmamasına tepki göstererek, “THY Erzurum için resmen çifte standart uygulamakta olup hem uçak seferlerinde azalmaya gidip hem de uçuşların pahalı olması bizleri mağdur etmektedir. Erzurum halkı sahipsiz değildir bizler İPEKYOLUSİFEDolarak Erzurum’ un sahibi olduğumuzu ve bu haksızlık ve çifte standart karşısında asla susmayacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.


THY’nın çifte standart uyguladığını öne süren Alim, “THY Ankara - Erzincan 160,00 TL İstanbul - Trabzon 335.00 sadece ülkemiz içinde değil Dünyanın bir çok ülkesine Erzurum’dan daha da ucuza götürüyorken mesela İstanbul - Londra 467.00 TL İstanbul - Almanya 437. 00 TL İ STANBUL - Kıbrıs 215 TL ye uçarken İstanbul - Erzurum ve Ankara arası fahiş fiyat uygulaması yapılmaktadır.Dünyanın birçok ülkesine daha uygun fiyatlar ile uçarken her daim vatan vatanın ve milletinin yanında olan Erzurum’a bu fahiş fiyatları nasıl reva görüyorsunuz Erzurum’a karşı yapılan bu haksızlığa bir an önce dur denilerek normal fiyatlara inmesi gerekiyor.


Hem uçak sayısında azalmaya gidilmesi hem saatlerin düzensiz olması münasebeti ile aynı işin için farklı illerden gelen iş insanları sabah gelip işini halledip akşam dönerken bizim 1 gün önce gidip bazen 1 günde sonra gelmemize, böylesine bir durum da büyük ölçüde maddi ve manevi olarak kayıplara neden olmaktadır.


Erzurum’a yapılan bu haksızlığın karşısında olduğumuzu ve çifte standardın bir an önce durdurarak hem uçak seferlerinin artmasını hem de uçuş fiyatlarının düzeltilmesi hususunda gerekli adımların atılmasını ve yetkililerden de bir an önce açıklama beklediğimizin altını çizerek belirtmek istiyorum.


İPEKYOLUSİFED olarak uçak biletlerindeki fahiş bilet uygulaması, saatlerdeki dengesizlik ve uçak seferlerinin azalması hususundaki hazırlamış olduğumuz raporumuzu başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan ve THY Genel Müdürü Temel Kotil’e de götürerek çözüm yollarının bulunması noktasında gerekli tüm adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.Tüm STK THY ının uygulamış olduğu yüksek fiyat ve çifte standardın üzerinde kararlılıkla gitmeleri içinde çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:27
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    1. Metroda provokasyon! Başörtülü kadını..
    2. Aydın'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti..
    4. Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı
    5. Merkel'in titreme nöbetine özel önlem
    6. Galatasaray’da idari ibrasızlığa..
    7. Sivas’ta düzenlenen Türkiye Halter..
    8. Körfez’de metruk binalar tek tek..
    9. Harput Kalesi’nde yeni dönem kazıları..
    10. Özbekistan'da doğal gaz keşfi
    11. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    12. Madame Coco en beğenilen ve alışveriş..
    13. Uçak bilet fiyatlarına bir tepki de..
    14. Ormanya’da talepler "Whatsapp"..
    15. Umuda yolculuk bir kez daha lastik..
    16. (Özel) Uşak’ta canlı tavuk ve kanatlı..
    17. Diyarbakır’da 30 branşta yaz spor..
    18. İspanya'da "çalıntı bebekler"..
    19. Eurocup’ta gruplar yarın belli olacak
    20. Kastamonu’ya 4 milyon TL’lik atlı..
    21. Çarpıcı tespit! 'Hem Türk yemeklerini..
    22. KSO Başkanı Kütükcü’den Konya..
    23. "Srebrenitsa'dan bugüne, hepimiz şehit..
    24. Didim'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
    25. ABD'den sonra AB ile de restleşen..
    26. Van’da ‘Planetaryum ve Bilim Merkezi’..
    27. Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
    28. Mersin Barosu’ndan, nafaka..
    29. Moskova'da termik santralde yangın: 11..
    30. Nikah yerine mezara gitti
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!