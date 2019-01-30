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Uçak Antalya'ya geliyordu... Ortalık karıştı! Sarhoş yolcu hostese yumruk attı

Rusya'nın St. Petersburg kentinden Antalya'ya uçan bir yolcu uçağı, sarhoş yolcunun hostesi yumruklaması sonrası Soçi'ye acil iniş yaptı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 06:13
Uçak Antalya'ya geliyordu... Ortalık karıştı! Sarhoş yolcu hostese yumruk attı

Antalya’ya gelmek üzere St. Petersburg’dan havalanan Rossiya Hava Yolları’na ait FV 5863 sefer sayılı B737-800 tipi yolcu uçağında sarhoş bir yolcu, tartıştığı kadın kabin memurunu yumrukladı. Kabin ekibine hakaretler yağdıran, tehditler savuran 33 yaşındaki Rus yolcu güçlükle zapt edilebildi.

Aldığı darbenin etkisiyle fenalaşan kadın kabin memuruna tıbbi müdahalede bulunulması ve saldırgan yolcunun güvenlik güçlerine teslim edilmesi için pilot, rotayı değiştirerek Soçi'ye acil iniş yaptı. 

Yolcunun gözaltına alınmasının ardından uçak yeniden havalanarak Antalya'ya gitti. Rusya İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 06:01
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