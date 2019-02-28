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Uçak; “28 Şubat darbesi öfke ve nefretle anılacak”

28 Şubat 1997’de Milli Güvenlik Kurulu’nun aldığı muhtıra niteliğindeki kararları ile Post-Modern darbe girişiminin 22’nci yılında açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak, dönemin vesayet kurumları içinde zaman aşımı nedeniyle hale yargı önünde hesap vermeyenlerin bulunduğunu açıkladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:16
Uçak; “28 Şubat darbesi öfke ve nefretle anılacak”

28 Şubat 1997’de Milli Güvenlik Kurulu’nun aldığı muhtıra niteliğindeki kararları ile Post-Modern darbe girişiminin 22’nci yılında açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Önder Uçak, dönemin vesayet kurumları içinde zaman aşımı nedeniyle hale yargı önünde hesap vermeyenlerin bulunduğunu açıkladı.


“Milletin iradesine yönelmiş bir darbe”


Uçak yaptığı açıklamada, “Bir askeri vesayet kurumu olan Milli Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997’de aldığı muhtıra niteliğindeki kararları Refah-Yol hükümetine imzalaması ve uygulaması için dayattı. Millet iradesine balans ayarı yapma gayreti olan 28 Şubat darbesi özünde millete, milletin değerlerine ve milletin iradesine yönelmiş bir darbedir. Bütün darbeler gibi 28 Şubat da bir mühendislik projesidir ve toplumu, siyaseti, idareyi, inancı, ticareti, ekonomiyi, yargıyı, eğitimi ve adeta yaşamın tüm alanlarını dizayn etmeyi amaçlamıştır” dedi.


“İnsanlar fişlendi”


28 Şubat darbesiyle milyonlarca insanın fişlendiğini belirten Uçak, “Yüz binlerce kişinin eğitim ve çalışma hakkı elinden alındı. Okullara turnikeler ve ikna odaları kuruldu. Binlerce kişi hakkında davalar açıldı, mahkûm veya mağdur edildiler. Birçok sivil toplum örgütü kapatıldı. Haklarını arayan insanlar gözaltına alındılar, işkence gördüler, hapse atıldılar. Kısacası bu süreçte milyonlarca kişi doğrudan ya da dolaylı olarak mağdur edildi. Milletin üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat cunta rejimi, milleti öylesine baskı altına alıp kuşatmıştı ki darbenin bin yıl süreceğinden şüpheleri yoktu. Ama millet iradesi, kendisini kadiri mutlak sanan darbecilere çok değil 7 yıl içinde hadlerini bildirdi. Bin yıl sürecek dedikleri darbe süreci on yıl bile sürmedi. Millete ayar vermek isteyenlere gerçek balans ayarını millet verdi” dedi.


“Ülkeye maliyeti 381 milyar dolar”


28 Şubat darbesinin 22’nci yılına girdiğini belirten Uçak, “28 Şubat darbesinde hesaplaşılmayan kişiler, giderilmeyen mağduriyetler ve toplumsal vicdan olduğunu da söylemek zorundayız. 28 Şubat darbe davasında 10 askerin davası zaman aşımıyla düştü. Dava, darbeden 16 yıl sonra açıldığı için birçok delile ulaşılması mümkün olmadı. Dolayısıyla hesap vermesi gereken birçok kişi hesap vermemiş oldu. Darbenin sivil ayağının yargılanmaması davanın en büyük eksiğidir. Bu kişiler maalesef ki bugün aramızda ‘itibarlı kişiler’miş gibi yaşamaya devam ediyorlar. Bankalardan hortumlanan 46 milyar dolar ile birlikte darbenin ülkeye maliyeti 381 milyar dolardır. O nedenle 28 Şubat’ın talancılarıyla da mutlaka hesaplaşılmalıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:16
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