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Uçak: “15 Temmuz’u unutturmayacağız”

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden üç geçti.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:42
Uçak: “15 Temmuz’u unutturmayacağız”

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinden üç geçti. Hain kalkışmanın 3’üncü yıldönümünde Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’da FETÖ ve uşaklarına karşı verilen istiklal mücadelesi ile Çanakkale ruhunun içselleştirilerek güncellendiğini söyledi.


Uçak yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’da doğrudan vatan, millet ve devlet varlığımız yok edilmek istenmiştir. Darbeciler 35 uçak, 37 helikopter, 74’ü tank olmak üzere 246 zırhlı araç, 3 gemi, 3 bin 992 otomatik tüfek kullanarak devletin temel ve stratejik kurumlarına saldırmış, direnen halkın üzerine mermi yağdırmıştır. Yeniden canlanan Çanakkale ruhuyla çıplak elleri ve çelikten zırha dönüşen iman dolu göğüsleri ile tankların karşısına çıkan milletimiz, vatan savunması için yeni bir istiklal savaşı vermiştir. Cumhuriyet tarihinde ilk kez, daha ilk aşamasında kanla, ateşle başlayan bir darbe ile karşılaştık ve ilk kez bu kadar şiddetli olmasına rağmen, millet, ölümüne bir direnişle darbecileri püskürtmüştür. Milletin varoluş kararlılığı, emperyalistlerin üzerimizde yaptığı hesapları bozmuştur, ilelebet bozacaktır. Eğitim Bir-Sen olarak, vatan ve millî değerler söz konusu olduğu zaman asla başka hesapların içinde olmadık, olmayız, olmayacağız. Ülke ve millet olarak maruz kaldığımız yakıcı, yıkıcı saldırılara rağmen bu ihanetin en kahredici tarafı, dinî referanslarla insanımızın iyi niyet ve yardımseverlik duygularının istismar edilerek ve sözüm ona bir cemaat tarafından sinsice yapılmış olmasıdır. 15 Temmuz’da verilen istiklal mücadelesi ile Çanakkale ruhu içselleştirilerek güncellenmiştir. Muazzam bir silkinişle benliğimiz ve kimliğimiz yeniden inşa edilmektedir. Sıcak etkisi ve artçı sarsıntıları hâlâ devam etmekte olan bu alçak darbe ve işgal girişimine karşı canımızla, kanımızla bilfiil direndik. Eğitim Bir-Sen olarak, yeniden yüksek bir öz güven kazanan milletimizin, özellikle de genç kuşakların benliğini ve kimliğini tahkim eden 15 Temmuz bilincini, yaşayan canlı algılar olarak çoğalan bir fikir, büyüyen bir ideal, yorulmak bilmeyen bir azim ve kararlılıkla hep diri tutacağız. Okyanus ve kıtalar ötesi kirli, kanlı bağlantıları olan darbeci çapulculara darbe vuran milletimize selam ve şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 13:42
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