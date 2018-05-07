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Uçağının önünden 3 kez araç geçen pilot isyan etti!

Uçağının önünden 3 kez araç geçen pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne durumu şikayet etti. Pilot, "Bugün üçüncü kez oluyor sabah da rapor ettik. Yer trafikleri araçlar kontrolsüz şekilde önümüzden geçiyor. Taksi yapıyoruz. Yani buna bir çare bulamadık" anonsunda bulundu

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:13
Uçağının önünden 3 kez araç geçen pilot isyan etti!

İstanbul Atatürk Havalimanı öğlen saatlerinde bir pilotun isyanına sahne oldu. Önünden gün içinde 3 kez kontrolsüz şekilde araç geçmesine isyan eden bir pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne, "Araçlar kontrolsüz şekilde önümüzden geçiyor. Yani buna bir çare bulamadık" şeklinde şikayette bulundu. Kule görevlisi ise, "Aynı şeyden muzdaribiz efendim. Bizim de elimizden gelen bir şey yok.Ancak siz rapor ettiğiniz zaman bunu iletebiliyoruz" cevabını verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Atatürk Havalimanı'nda öğlen saatlerinde bir uçağın pilotu ile Hava Trafik Kontrol Merkezi arasındaki konuşmalar dikkat çekti. Uçağının önünden 3 kez araç geçen pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi'ne durumu şikayet etti. Pilot, "Bugün üçüncü kez oluyor sabah da rapor ettik. Yer trafikleri araçlar kontrolsüz şekilde önümüzden geçiyor. Taksi yapıyoruz. Yani buna bir çare bulamadık" anonsunda bulundu.

"AYNI ŞEYDEN MUZDARİBİZ, ELİMİZDEN GELEN BİR ŞEY YOK"

Kule ise "Aynı şeyden muzdaribiz efendim. Bizim de elimizden gelen bir şey yok. Ancak siz rapor ettiğiniz zaman bunu iletebiliyoruz. Frekanstan rapor ettiğinizi belirttiniz ve bütün bilgilerini plakalarını verdiğiniz zaman bunları rapor edebiliyoruz. Ceza alabiliyorlar. Bizim elimizden de başka bir şey gelmiyor maalesef" dedi. Pilot ise son olarak "Anlaşıldı. Plakalarını okuyamıyoruz. Teşekkür ederiz" cevabını vererek konuşmaları sonlandırdı.

APRONA ÖZEL KULLANIM ŞARTLARI VAR

Havalimanları apronunda da araç şoförlerinin uyması gereken aprona has özel kurallar var. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) Havalimanları PAT (Pist, apron, taksi yolu) sahalarında araç kullanma yönergesine göre yangın, güvenlik, insan sağlığı gibi özellik arz eden faaliyetlerde kullanılan itfaiye, ambulans, güvenlik, follow me araçları hariç hız sınırı 25 kilometre. Bunun dışında kurallara aykırı kişisel davranışlarda bulundukları için bir takvim yılı içinde toplam olarak 3 defa veya yıl limiti olmaksızın toplam 5 defa tanıtma kartı geri alınan bir personele bir daha tanıtma kartı verilmiyor.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:13
  1. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ)
  2. PAT (Pist
  3. apron
  4. taksi yolu) sahaları
  5. İstanbul Atatürk Havalimanı

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