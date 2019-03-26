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Uçağın kontrolü için pilotların sadece 40 saniyesi vardı

Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan inceleme sonucu, geçen yıl aynı sebepten düştüğü sanılan aynı tip Lion Air uçağının simülasyonlarında, pilotların kaza öncesi uçağın arızalı otomatik sistemini devre dışı bırakmak için sadece 40 saniyesi olduğu ortaya çıktı

26 Mart 2019 Salı 21:59
Uçağın kontrolü için pilotların sadece 40 saniyesi vardı

NEW YORK (AA) - Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının yaklaşık 3 hafta önce düşmesinden sonra başlatılan incelemelerde, pilotların kazadan önce arızalı otomatik sistemden çıkmak için sadece 40 saniyesinin bulunduğu tespit edildi.

New York Times Gazetesinde yer alan haberde, geçen ekim ayında Endonezya'da aynı sebepten düştüğüne inanılan, aynı tip Boeing 737 Max 8 uçağının uçuşu canlandırılarak, uçağın otomatik sisteminin pilotlar tarafından yeniden test edildiği belirtildi.

Uçuş simülasyonu ile yapılan testlerde, sistemdeki bir sensörün arızalanarak, uçağın durmasının önlenmesi için tasarlanmış MACS olarak bilinen yazılımı tetiklediği belirlendi.

Simülasyonu gerçekleştiren ve adı açıklanmayan yetkililere göre, söz konusu tetiklenmeden sonra otomatik sistemin pilotlar tarafından devre dışı bırakılıp, Boeing 737 Max'in burun dalışını önleyebilmek için en fazla 40 saniye zamanı olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

- "Muhtemelen uçaktaki mürettebat bu sistemin varlığından bile habersizdi"

Havacılık güvenliği danışmanı ve eski Boeing 737 pilotu John Cox, Endonezya'da düşen Lion Air'a ait uçak kazasında pilotların kontrolü otomatik sistemden devralmak için defalarca uğraşmış olabileceklerini, ancak sensörden gelen yanlış okumalar nedeniyle güçlü otomatik sistemin tekrar devreye girerek uçağın burnunu sürekli dalış pozisyonunda tuttuğu sonucuna vardıklarını ifade etti.

Cox, "Bu sorunu çözmek için çok sınırlı bir zaman vardı ve muhtemelen uçaktaki mürettebat bu sistemin varlığından bile habersizdi." ifadesini kullandı.

Simülasyonların değerlendirildiği toplantılara katılan bir kaynak, Boeing şirketinin, sistemdeki sorunları açık şekilde kabul ettiğini ve şirketin daha az hata ile pilotlar üzerinde daha fazla kontrolün sağlanabileceği yazılım güncellemesi önermesini beklediklerini kaydetti.

Söz konusu yazılım güncellemesinin, ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından onaylanması gerektiğine işaret edilen haberde, Pilotlar Sendikasının da önerilen değişikliğe sıcak baktığı, ancak son kararın güncellenmiş yazılım üzerindeki eğitim ve denemelerden sonra verileceği belirtildi.

Endonezya'nın Lion Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi uçağı da geçen yıl 29 Ekim'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmış ve 189 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kaza, "B737 Max 8" tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

En son Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Dağmawit Moges, düşen uçağın Fransa'da analiz edilen kara kutusunun ön incelemeleri sonucunda, Etiyopya'daki uçak kazasıyla Endonezya'da meydana gelen uçak kazasının nedenlerinin benzer olduğunun tespit edildiğini söylemişti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 21:59
  1. Boeing 737 MAX 8
  2. Endonezya
  3. Etiyopya
  4. Lion Air

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