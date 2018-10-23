Uçağı durduran kız hapse atılabilir

Münübe Yılmaz

Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek amacıyla THY’ye ait bir ait uçağı durdurak “Afganistan'da savaş var. Bu sığınmacıyı ölüme gönderiyorlar, buna izin vermeyeceğim' diyen Elin Ersson, hapis cezası alabilir. Hakkındaki iddianame tamamlanan aktivist Elin Ersson’ın Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemesinin 'havacılık yasalarına aykırı' öldüğü belirtildi. Sığınmacılarn sınır dışı edilmesine karşı mücadele eden bir sivil toplum kuruluşunun üyesi olan İsveçli Ersson, iddianamede belirtilen suçtan hüküm giyerse 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir. İsveç gazetesi Svenska Dağbladet'e açıklama yapan savcı James von Reis, "Bu eylemi, uçağın kalkışını engellemek amacıyla yaptı" ifadelerini kullanarak Ersson'un suçlu olduğunu iddia etti. Ersson'un avukatı Thomas Fridh ise, genç kadının eyleminin herhangi bir yasaya aykırı olmadığını söyleyerek "Olay süresince uçağın kaptanının talimatlarını uygulamaya hazırdı. Pilot uçaktan ayrılmasını istediğinde de uçaktan hemen ayrıldı" ifadesinde bulundu. Avukat Ersson’ın avukatı Fridh, söz konusu yasanın uçağın havalanmış durumda olması halinde uygulanabileceğin, kalkış yapmamış olan uçaklar için geçerli olamayacağını dile getirdi.