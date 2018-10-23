0553 313 94 23

Uçağı durduran kız hapse atılabilir

THY’ye ait uçağı durdurak Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engelleyen Ersson, hapis cezası alabilir.

23 Ekim 2018 Salı 07:59
Uçağı durduran kız hapse atılabilir

Münübe Yılmaz

Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek amacıyla THY’ye ait bir ait uçağı durdurak “Afganistan'da savaş var. Bu sığınmacıyı ölüme gönderiyorlar, buna izin vermeyeceğim' diyen Elin Ersson, hapis cezası alabilir. Hakkındaki iddianame tamamlanan aktivist Elin Ersson’ın Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemesinin 'havacılık yasalarına aykırı' öldüğü belirtildi. Sığınmacılarn sınır dışı edilmesine karşı mücadele eden bir sivil toplum kuruluşunun üyesi olan İsveçli Ersson, iddianamede belirtilen suçtan hüküm giyerse 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılabilir. İsveç gazetesi Svenska Dağbladet'e açıklama yapan savcı James von Reis, "Bu eylemi, uçağın kalkışını engellemek amacıyla yaptı" ifadelerini kullanarak Ersson'un suçlu olduğunu iddia etti. Ersson'un avukatı Thomas Fridh ise, genç kadının eyleminin herhangi bir yasaya aykırı olmadığını söyleyerek "Olay süresince uçağın kaptanının talimatlarını uygulamaya hazırdı. Pilot uçaktan ayrılmasını istediğinde de uçaktan hemen ayrıldı" ifadesinde bulundu. Avukat Ersson’ın avukatı Fridh, söz konusu yasanın uçağın havalanmış durumda olması halinde uygulanabileceğin, kalkış yapmamış olan uçaklar için geçerli olamayacağını dile getirdi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 07:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya devleriyle önemli görüşme! 90'a yakın isim geliyor
    1. Dünya devleriyle önemli görüşme! 90'a..
    2. Meteoroloji'den çok önemli uyarı geldi!
    3. İstanbul Maltepe'de öğrenci yurdunda..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim..
    5. On binlerce kişiye müjde! Ücretler..
    6. AYM'den 2 parti hakkında karar!
    7. Donald Trump'ın hamlesi Avrupa'yı..
    8. Tanju ile yollar ayrıldı
    9. Mesut tarihe geçti İngilizler ayakta..
    10. Adana'da polis böyle enseledi!..
    11. X-Ray'e koymadan geçti! Cesedi o mu..
    12. Sıra terör örgütlü işadamlarında
    13. Dolar piyasaya nasıl başladı? İşte..
    14. Selman'ı uyutmuşlar
    15. Dolar düştü yüzde 70 zam düşmedi
    16. Bagajı X-Ray'e koymadan geçti! Cemal..
    17. Uçağı durduran kız hapse atılabilir
    18. Balıkesir'de FETÖ operasyonunda..
    19. Ankara'da gece yarısı feci kaza: 2..
    20. İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?