"Uç ve Kirala" kampanyasıyla Budget'tan araç kiralamak yüzde 30 indirimli "Uç ve Kirala" kampanyası kapsamında, Budget ofislerine gelen müşteriler sadece biniş kartlarını göstererek yüzde 30 indirimden faydalanabiliyor

İSTANBUL (AA) - "Uç ve Kirala" kampanyası kapsamında, Budget ofislerine gelen müşteriler sadece biniş kartlarını göstererek yüzde 30 indirimden yararlanabiliyor. Budget açıklamasına göre, ayrıca ödemesini online olarak gerçekleştirenler de yüzde 30 indirim uygulamasından faydalanabiliyor. Budget'ın filosunda bulunan en yeni marka ve modeller arasından araç kiralamak isteyenler, yurt genelindeki Budget ofisleri, "www.budget.com.tr" internet adresi, "444 4 722" numaralı Rezervasyon Merkezi ile birlikte şimdi Budget WhatsApp Kurumsal uygulamasından da her türlü hizmete anında ulaşabiliyor.

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