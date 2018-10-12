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Türkiye düşmanı 3 ülkeyi korku sardı!

Terörist devlet İsrailbölgede Türkiye karşıtı cepheyi genişletmek istiyor. Siyonist Başbakan Netanyahu bu amaçla geçen ay işgal altındaki Kudüs’te Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis’le bir araya geldi.

12 Ekim 2018 Cuma 07:19
Türkiye düşmanı 3 ülkeyi korku sardı!

Axios internet haber sitesinin bildirdiğine göre, İsrail Başbakanı iki dışişleri bakanını, ABD-Türkiye arasındaki gerilimin kısa dönemde sona ermeyeceğini savundu ve ortak cephede yer almaları için ikna etmeye çalıştı. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Evanjeliklerin talebiyle, Türkiye üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini de savundu.

Asıl derdi Doğu Akdeniz

Axios’un iddiasına göre Netanyahu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğal gaz araştırma çalışmalarına başlamasının kendileri için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. İsrail Başbakanı, Yunan ve Rum dışişleri bakanlarıyla görüşmesinde Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasından duyduğu endişeyi de gizlemedi. İsrail Başbakanı Türk hava kuvvetleri envanterine dahil olacak F-35 savaş uçaklarından dolayı da tedirgin olduğunu iki bakana söyledi.

BAE-İsrail aynı masada

BAE-İSRAİL AYNI MASADAResmi olarak diplomatik temasları bulunmayan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ABD büyükelçileri, Amerikan Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü'nün (JINSA) Washington'daki akşam yemeğinde biraraya geldi. İsrail’in Haaretz gazetesine göre, BAE’nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer, JINSA’nın yıllık akşam yemeğinde aynı masada ve yan yana oturdu. Uteybe ile Dermer’in "samimi bir şekilde muhabbet ettikleri" belirtilen haberde, aynı masada Mısır’ın Washington Büyükelçisi Yasir Rıda’nın da bulunduğuna dikkat çekildi. Uteybe ve Dermer’in ABD’deki en etkin iki diplomat ve Trump başkanlığındaki ABD yönetimiyle yakın ilişkilere sahip olduğu biliniyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 07:19
  1. İsrail
  2. Yunanistan
  3. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

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